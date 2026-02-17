Την 1η Μαΐου η πρεμιέρα για Άραξο

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στον Φεβρουάριο, ωστόσο οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό έχουν ήδη ολοκληρώσει τον προγραμματισμό τους για την καλοκαιρινή σεζόν, όπου και αυτή αναμένεται να καταγραφούν ρεκόρ στη χώρα μας.

Πριν από λίγες ώρες, μάλιστα, «κλείδωσε» και επίσημα η ημερομηνία έναρξης των πτήσεων από το αεροδρόμιο του Αράξου για την καλοκαιρινή σεζόν του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου, οπότε θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτες πτήσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, η οποία περιλαμβάνει νέες συνδέσεις και αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ κινητικότητας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έφθασε στο αεροδρόμιο Αράξου, η πρώτη πτήση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 1ης Μαΐου και αφορά δρομολόγιο Φρανκφούρτη-Αραξος. Η δεύτερη πτήση της ίδιας ημέρας θα είναι από το Ανόβερο προς τον Αραξο και αμφότερες θα εκτελεστούν από την αεροπορική εταιρεία TUI.

Πρόκειται για πτήσεις τσάρτερ, οι οποίες πραγματοποιούνται από τουριστικό πρακτορείο που οργανώνει τη μεταφορά Γερμανών τουριστών σε ξενοδοχειακές μονάδες της Δ. Ελλάδας.

Παράλληλα έγινε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα του Μαΐου, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι πρεμιέρες δύο νέων δρομολογίων. Το πρώτο αφορά την πτήση Παρίσι-Αραξος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου με την εταιρεία Transavia. Το δεύτερο, στις 5 Μαΐου, αφορά το δρομολόγιο Λουξεμβούργο-Ζάκυνθος-Αραξος, με την αεροπορική εταιρεία Luxair.

Επιπλέον, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προγραμματίζονται πτήσεις τσάρτερ από πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, με τέσσερις πτήσεις προς Βαρσοβία και Κατοβίτσε, πτήσεις από Βρυξέλλες, Ντίσελντορφ, Πράγα και Λιθουανία, καθώς και το τακτικό δρομολόγιο Αραξος-Λιλ και συνδέσεις με τη Λετονία.

Τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά τον Μάιο, καθώς από τον Ιούνιο αναμένεται σημαντική αύξηση σε συχνότητα πτήσεων. Το κρατικό αεροδρόμιο της Δυτικής Αχαΐας θα δέχεται πλέον καθημερινά αφίξεις, γεγονός που αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Η «Π» μίλησε και με την αερολιμενάρχη Ελένη Γιαννάκη, η οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας του αεροδρομίου, καθώς και της κατάλληλης προετοιμασίας για τη φετινή σεζόν.

Η Ελένη Γιαννάκη τόνισε: «Εχουμε μπει σε διαδικασία προετοιμασίας, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να υποδεχθούμε τους επιβάτες την καλοκαιρινή σεζόν.

Εχουμε την προσθήκη δύο νέων δρομολογίων και όλα δείχνουν ότι και φέτος ο Αραξος θα έχει αύξηση κινητικότητας σε σχέση με το 2025 και στο πλαίσιο αυτό θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις».

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Από τους ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με την προβολή της Δυτικής Ελλάδας στο εξωτερικό είναι ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Το αεροδρόμιο Αράξου ανοίγει νέους ορίζοντες για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, με νέες πτήσεις που ενισχύουν την τουριστική και επιχειρηματική εξωστρέφεια της περιοχής.

Η αύξηση των δρομολογίων δημιουργεί για το φετινό καλοκαίρι νέες ευκαιρίες διασύνδεσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προσελκύοντας επισκέπτες και επενδύσεις».

