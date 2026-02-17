Πάτρα: Καταγγελία για την οδό Ιτεών – «Ο δρόμος πλημμυρίζει εδώ και μήνες»

Σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής της οδού Ιτεών, στην Πάτρα, μέσω της «Γραμμής του Πολίτη» του pelop.gr. Σύμφωνα με την αναφορά, στην οδό Ιτεών 109 και συγκεκριμένα σε πάροδο του δρόμου, το οδόστρωμα βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες σε άθλια κατάσταση.

Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, κάθε φορά που σημειώνεται βροχόπτωση, ο δρόμος πλημμυρίζει, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη –και σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνη– η διέλευση πεζών και οχημάτων. Τα νερά λιμνάζουν, δημιουργώντας εικόνα εγκατάλειψης και αυξάνοντας τον κίνδυνο φθορών σε αυτοκίνητα αλλά και ατυχημάτων.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι έχουν ήδη ενημερώσει τον Δήμο Πατρέων για το πρόβλημα, ωστόσο –όπως τονίζουν– μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική παρέμβαση για την αποκατάσταση του οδοστρώματος ή για τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, επιδεινώνεται όσο περνά ο χρόνος, ενώ εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής τους.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία στην περιοχή.

