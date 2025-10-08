Την απελευθέρωση του «Μαντέλα της Παλαιστίνης» απαιτεί η Χαμάς από το Ισραήλ

Στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ, διεξάγονται διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της Χαμάς, από τη Δευτέρα 6/10/2025, για τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την απελευθέρωση του «Μαντέλα της Παλαιστίνης» απαιτεί η Χαμάς από το Ισραήλ
08 Οκτ. 2025 8:29
Pelop News

Η Χαμάς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για την ανταλλαγή ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας,  ζήτησε την Τρίτη 7/10/2025 την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι, σύμφωνα με δημοσιεύματα αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι

Έμμεσες συνομιλίες διεξάγονται από χθες Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ επί του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα και αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Al-Qahera News μετέδωσε πως ξεκίνησαν συζητήσεις, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, σχετικά με τη λίστα «των παλαιστίνιων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές» βάσει συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε αυτήν περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρώην στέλεχος της Φάταχ, ο Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005). Παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής προσωπικότητα της παλαιστινιακής αντίστασης και αποκαλείται από πολλούς «ο Μαντέλα της Παλαιστίνης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι: Δύο τραυματίες σμηναγοί, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ