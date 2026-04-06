Την άρση της ασυλίας του ζητά ο Λάκης Βασιλειάδης: «Το όνομά μου αναφέρεται έμμεσα σε συνομιλίες τρίτων»

06 Απρ. 2026 9:27
Μετά τους συναδέλφους του που εμπλέκονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Λάκης Βασιλειάδης, ζητά επισήμως την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Σε εκτενή δήλωσή του, ο κ. Βασιλειάδης υπογραμμίζει πως από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη τέλεσης αξιόποινης πράξης από την πλευρά του. Όπως εξηγεί, η εμπλοκή του ονόματός του είναι έμμεση και βασίζεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες τρίτων προσώπων, χωρίς ο ίδιος ή οι συνεργάτες του να έχουν έρθει σε προσωπική επαφή με τους φερόμενους ως πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η αναφορά στο πρόσωπό του αφορά την περίπτωση ενός κτηνοτρόφου και το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο. Ωστόσο, ο κ. Βασιλειάδης διευκρινίζει πως:

  • Ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

  • Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στη διαδικασία.

  • Ο εν λόγω κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά τη σχετική επιδότηση.

«Για να μην υπάρξουν κενά ή αμφιβολίες, πρόκειται να προχωρήσω τη διαδικασία μέχρι τέλους», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η κίνησή του να ζητήσει την άρση της ασυλίας του υπαγορεύεται από τις αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας που διέπουν την πολιτική του πορεία.

