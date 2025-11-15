«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν», άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης για τα…μάτια ενός αγοριού!

Το περιστατικό αφορά μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου στο Περιστέρι, η οποία δέχθηκε επίθεση από συνομήλική της, την ώρα που άλλα κορίτσια παρακολουθούσαν γελώντας και καταγράφοντας τα πάντα με τα κινητά τους

«Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν», άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης για τα...μάτια ενός αγοριού!
15 Νοέ. 2025 12:25
Pelop News

Πραγματικά πόσο κάτω θα φτάσει η κοινωνία μας; Λοιπόν, ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται στο φως, αυτή τη φορά από το Περιστέρι, όπου ο άγριος ξυλοδαρμός μίας 13χρονης καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό αφορά μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου στο Περιστέρι, η οποία δέχθηκε επίθεση από συνομήλική της, την ώρα που άλλες ανήλικες παρακολουθούσαν γελώντας και καταγράφοντας τα πάντα με τα κινητά τους. Αφορμή από ό,τι φαίνεται ήταν ένα αγόρι.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί, μια ομάδα κοριτσιών βρίσκεται στα σκαλιά πολυκατοικίας, όταν μία από αυτές αρχίζει να χτυπά, να βρίζει και να φτύνει τη 13χρονη, επαναλαμβάνοντας: «Ότι είναι πρώην της δε στο είπε κανείς;».

Η μητέρα του θύματος μίλησε για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι κανένα από τα κορίτσια δεν προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της. Όπως είπε, η μαθήτρια που τραβούσε το βίντεο φαίνεται πως έδωσε την εντολή για την επίθεση. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν», ανέφερε.

Η 13χρονη έχει υποστεί ισχυρό σοκ, με τη μητέρα της να προσθέτει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία για την καταγγελία του περιστατικού.

