Την Κυριακή η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Η κεντρική χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 21/12/2025, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στο Αίγιο.

Την Κυριακή η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
17 Δεκ. 2025 10:00
Pelop News

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με αφορμή τις Εορτές της Θείας Επιφανείας, διοργανώνει την κεντρική χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση αυτής, την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 18.30, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου.

Τους εκκλησιαστικούς ύμνους των Χριστουγέννων θα αποδώσει η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας 1918 «Ιωάννης ο Κουκουζέλης», υπό τη διεύθυνση του Χοράρχου κ. Φωτίου Θεοδωρακόπουλου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος Παπαλεξόπουλος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής «Παναγία η Πάντων Χαρά» και Υπεύθυνος Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η Ενανθρώπηση του Χριστού ως μυστήριο φιλανθρωπίας και αγάπης».

.

