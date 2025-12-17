Την Κυριακή η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας με αφορμή τις Εορτές της Θείας Επιφανείας, διοργανώνει την κεντρική χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση αυτής, την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 18.30, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου.

Τους εκκλησιαστικούς ύμνους των Χριστουγέννων θα αποδώσει η χορωδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας 1918 «Ιωάννης ο Κουκουζέλης», υπό τη διεύθυνση του Χοράρχου κ. Φωτίου Θεοδωρακόπουλου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος Παπαλεξόπουλος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής «Παναγία η Πάντων Χαρά» και Υπεύθυνος Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η Ενανθρώπηση του Χριστού ως μυστήριο φιλανθρωπίας και αγάπης».

.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



