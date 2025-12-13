Την Κυριακή οι εκλογές στην Αχαϊκή

Αύριο θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στην Αχαϊκή στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» (19.00-21.00). Η συγκεκριμένη εξέλιξη προέκυψε μετά την παραίτηση του προέδρου Γιάννη Νικολακόπουλου και άλλων μελών του ΔΣ και έχει σκοπό να συμπληρωθούν τα κενά, καθώς κάποιοι θα διατηρηθούν στη διοίκηση. Στόχος, όπως έχει τονιστεί, είναι η άνοδος στη Γ’ Εθνική.

