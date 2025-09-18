Την Παρασκευή στο Μεσολόγγι η κηδεία του Γιώργου Παυλάκη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης θα αποχαιρετήσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες τον Γιώργο Παυλάκη, καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι.

Ο Γιώργος Παυλάκης άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Τετάρτης, έξω από το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, ενώ βρισκόταν σε επαγγελματική αποστολή με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή. Το ρεπορτάζ αφορούσε τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου. Παρά την άμεση βοήθεια και την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, με την ιατρική γνωμάτευση να αναφέρει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Συγκλονισμένος, ο στενός του συνεργάτης και φίλος Κωνσταντίνος Φλαμής περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές:

«Με τον Γιώργο ήμασταν μαζί 17 χρόνια. Έφυγε στα χέρια μου και πάνω στο ρεπορτάζ. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, συνεπής και έντιμος. Είχε πάει σε αποστολές στην Κορέα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις αναταραχές στην Αλβανία. Ήταν μάχιμος. Στον ΑΝΤ1 βρισκόταν από το 1993, από τα πρώτα στελέχη του σταθμού».

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο των ΜΜΕ για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την ανθρωπιά του. Διέμενε στο Μεσολόγγι, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά, μία κόρη 20 ετών φοιτήτρια και έναν γιο που φοιτά στη Γ’ Λυκείου.

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, καθώς ο Γιώργος Παυλάκης υπηρέτησε με αφοσίωση τη δουλειά του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



