Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον νέο κατώτατο μισθό – Πού κλειδώνει η αύξηση

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τον νέο κατώτατο μισθό, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Η εισήγηση της υπουργού Εργασίας για το νέο ύψος του μισθού αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ώστε το νέο ποσό να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον κατώτατο μισθό να ανεβαίνει στα 920 ευρώ από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα, δηλαδή αύξηση περίπου 40 ευρώ. Πρόκειται για μια πιο συγκρατημένη αναπροσαρμογή, καθώς τα πιο φιλόδοξα σενάρια που τοποθετούσαν τον μισθό κοντά στα 950 ευρώ φαίνεται να μετατίθενται για το 2027, που παραμένει και ο κυβερνητικός στόχος.

Η αύξηση δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται με τον βασικό μισθό. Συμπαρασύρει τις τριετίες, καθώς κάθε τριετία προσθέτει 10% στις βασικές αποδοχές, έως και τρεις συνολικά, ενώ επηρεάζει και επιδόματα και ευρύτερα τη μισθολογική εικόνα στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο αναμένεται να αυξηθεί κατά το ίδιο ποσό και ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο, μαζί με τα επόμενα βασικά μισθολογικά κλιμάκια. Έτσι, η απόφαση για τον κατώτατο μισθό αποκτά ευρύτερο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας και στο Δημόσιο.

Το τελικό ύψος της αύξησης αναμένεται πλέον να ξεκαθαρίσει με τις επίσημες ανακοινώσεις της Πέμπτης, οι οποίες θα δείξουν όχι μόνο το νέο ποσό, αλλά και το στίγμα της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα.

