Την Τετάρτη η εκδήλωση «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία»

Η Πάτρα υποδέχεται τρεις από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες αρχιτέκτονες, καθώς και έναν εκπρόσωπο της νεότερης γενιάς, σε μια σπάνια εκδήλωση που συνδυάζει την Τέχνη, την Αρχιτεκτονική και την Τοπική Ιστορία. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία συνάντησης κορυφαίων αρχιτεκτόνων για να μιλήσουν για την Τέχνη και την Αρχιτεκτονική ως πυλώνες τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής ταυτότητας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στην Αγορά Αργύρη (Αράτου 12 & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα). Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης της δράσης «Ένα Βιβλίο για τον Τόπο μου», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ομιλητές θα είναι οι: Επίτιμος διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Πατρών, Πολυτεχνείου Κρήτης,

Δημήτρης Αντωνακάκης, ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημήτρης Φιλιππίδης, ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μανόλης Κορρές, καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Πάγκαλος.

Η φετινή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια των βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, με αφορμή τη μελέτη των κτερισμάτων ενός πρωτογεωμετρικού νεκροταφείου που εντοπίστηκε στο χωριό. Η θεματική του 2025 εστιάζει στον ρόλο της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής ως βασικών φορέων έκφρασης των μεταβαλλόμενων τοπικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας κάθε εποχής.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα εξεταστούν το πώς η τοπικότητα και η ιστορική μνήμη μπορούν να ενσωματωθούν δημιουργικά στη σύγχρονη καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική έκφραση, με ποιους τρόπους διατηρείται η παράδοση, ποιες αφηγηματικές πρακτικές είναι απαραίτητες για τη συγγραφή της Τοπικής Ιστορίας, πώς τα αρχιτεκτονικά έργα ή οι αναστηλώσεις, όταν εντάσσονται σε βιβλία Τοπικής Ιστορίας, μπορούν να λειτουργούν ως σύγχρονες δημιουργίες που ενδυναμώνουν τον ενεργό και σκεπτόμενο πολίτη.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί Έκθεση Βιβλίου Τοπικής Ιστορίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

