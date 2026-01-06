Την Τετάρτη η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί η κηδεία του 30χρονου Κώστα Νικ. Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Η είδηση του θανάτου του 30χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακόμη τραγικό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο πλαίσιο νυχτερινής διασκέδασης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και οργή.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του φονικού ξυλοδαρμού και να αποδοθούν ευθύνες.

