Την Τρίτη το τετ α τετ Τασούλα – Σαμαρά

Την ερχόμενη Τρίτη το πρωί θα περάσει τελικά την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς για να συναντηθεί με τον Κων. Τασούλα.

Η συνάντηση, η οποία εντάσσεται στον κύκλο των ραντεβού που πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς και άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες, ήταν να πραγματοποιηθεί πριν από την προχθεσινή με τον Αλ. Τσίπρα.

Αναβλήθηκε, όμως, λόγω ενός προβλήματος που αντιμετώπιζε με το πόδι του ο Μεσσήνιος πολιτικός.

Αν και οι σχέσεις του κ. Σαμαρά με το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζονται πλέον “πολεμικές”, με τον κ. Τασούλα συνδέεται με στενούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες και η διαγραφή του από τη ΝΔ δεν τους έχει μεταβάλει.

Πολιτικά “παιδιά” και οι δύο του Ευαγγ. Αβέρωφ και ιδεολογικά ομοειδεάτες, συνυπήρξαν την εποχή που ο μέντοράς τους ήταν αρχηγός της παράταξης.

Ο σημερινός πρόδρος ήταν Γραμματέας του Ευαγγ. Αβέρωφ και ο Αντ. Σαμαράς τον αποκαλούσε “δεύτερο πατέρα του”.

