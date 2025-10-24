«Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της», ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη

Πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε ήταν η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε η οικογένεια και την εμπιστοσύνη που είχε στον κατηγορούμενο, τον οποίο θεωρούσαν σχεδόν μέλος τους

24 Οκτ. 2025 17:27
Στο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών ξεκίνησε σήμερα (24/10/2025) η δίκη γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για βιασμό δυο γυναικών και απόπειρα βιασμού.

Πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε ήταν η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε η οικογένεια και την εμπιστοσύνη που είχε στον κατηγορούμενο, τον οποίο θεωρούσαν σχεδόν μέλος τους.

Όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της, Δ., όταν τελέστηκαν οι πράξεις σε βάρος της μικρότερης κόρης, Ι.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η αποκάλυψη έγινε τον Αύγουστο του 2015, όταν η Ι. μίλησε για πρώτη φορά στους γονείς και την αδελφή της για την κακοποίηση.

«Η Δ. του είπε ‘έλα εδώ που είναι και οι γονείς μας, κακοποιούσες την Ι. τόσα χρόνια’. Εκείνος δεν το αρνήθηκε», κατέθεσε η μητέρα, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να μειώσει τη βαρύτητα των πράξεών του.

Η μητέρα της καταγγέλλουσας κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος ήταν χειριστικός, εξουσιαστικός και είχε την ανάγκη να παίζει τον Πυγμαλίωνα.

Η ίδια μάρτυρας περιέγραψε τη σχέση εξουσιαστικής εξάρτησης που ανέπτυξε ο κατηγορούμενος με την Ι., ασκώντας ψυχολογική πίεση και επιρροή. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης σε απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης της, κατά την οποία ο κατηγορούμενος, ως σύντροφος της άλλης κόρης, είχε προσφερθεί να βοηθήσει.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η Ι., η οποία περιέγραψε τη σχέση και την επαφή της με τον κατηγορούμενο, χαρακτηρίζοντάς τον χειριστικό.

Όπως είπε, υπήρξαν περιστατικά παρεμβατικότητας, επιβολής συναισθημάτων ενοχής και ψυχολογικής εξουσίας. «Σοκαρίστηκα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε όταν εμφανίστηκαν κι άλλες γυναίκες. Ήταν παρεμβατικός, με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω», ανέφερε.

Η μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε προσεγγίσει και την οικογένειά της, ακόμη και στο πατρικό της σπίτι, προσπαθώντας να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη.
