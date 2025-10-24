Ρόδος: Μεταφέρεται στη Βρετανία η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα

Τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.

Ρόδος: Μεταφέρεται στη Βρετανία η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα
24 Οκτ. 2025 17:08
Pelop News

Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το τρίχρονο κοριτσάκι που την περασμένη Τρίτη 14/10 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.

Η κατάσταση πάντως του 3 ετών παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».
