Τίνα Τάρνερ: Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου στην «Π» για την απώλεια της «βασίλισσας του ροκ εν ρολ» – ΦΩΤΟ

Η Tίνα Τάρνερ, η συγκλονιστική τραγουδίστρια της ροκ της οποίας η φωνή και η εκρηκτική της ενέργεια την έκαναν αξέχαστη ερμηνεύτρια και μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στο Küsnacht της Ελβετίας, κοντά στη Ζυρίχη. Ηταν 83 ετών.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ένας από τους εκπροσώπους της, σύμφωνα με το Reuters. Μεταξύ των πρώτων που απέτισαν φόρο τιμής ήταν οι Sir Mick Jagger, Sir Elton John, Diana Ross, Bette Midler και Giorgio Armani.

«Ηταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια», είπε ο frontman των Rolling Stones, Jagger. Ο Elton John δημοσίευσε μια φωτογραφία του με την Turner και είπε ότι ήταν «άθικτη» και «απόλυτος θρύλος δισκογραφικά και στη σκηνή».

Ο επί 30 χρόνια μάνατζέρ της, Ρότζερ Ντέιβις, την αποκάλεσε «μια μοναδική και αξιοσημείωτη δύναμη της φύσης με τη δύναμή της, την απίστευτη ενέργεια και το τεράστιο ταλέντο της» και είπε ότι θα του λείψει βαθιά. Η Tina Turner έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει κερδίσει 12 Grammy και έχει εμφανιστεί σε μερικούς από τους μεγαλύτερους χώρους στον κόσμο.

Η Τάρνερ, που συχνά αποκαλούνταν «βασίλισσα του ροκ εν ρολ», ήταν μια από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, γνωστή για επιτυχίες όπως το «What’s Love Got to Do with It» και το «(Simply) The Best».

Σήμερα στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο κιθαρίστας, ιδρυτής και επικεφαλής του ροκ συγκροτήματος 15 50, Ρουσσέτος Δημητρόγλου, μιλά για τη «γιαγιά της ροκ» όπως την αποκαλούσαν:

«Είναι σίγουρα πολύ λυπηρό να μιλάμε για μία τεράστια καλλιτέχνιδα εμείς, που έχει τύχει να παίξουμε και τραγούδια της στην πορεία της δικής μας καριέρας με πολύ σεβασμό και αγάπη και φυσικά θα συνεχίσουμε να παίζουμε τραγούδια της.Οταν συνεργαζόμασταν με την Ελενα Παπαρίζου είχαμε κάνει και μια διασκευή, αν θυμάμαι καλά, ένα τραγούδι της που είχε γίνει για τo Mad Secret Consert.

Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορείς σίγουρα να διδαχθείς πάρα πολλά από τη ζωή και το ήθος της πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα και έχει μιλήσει σε συνέντευξή της για την ενδοοικογενειακή βία στον γάμο της με τον Αικ Τέρνερ, όμως πάντοτε στις δηλώσεις της έλεγε ότι όλα αυτά είναι για να τα ξεπερνάμε, δεν γίνεται να μας στιγματίζουν για πάντα…

Μία πανέμορφη γυναίκα με ήθος, με αξιοπρέπεια, τεράστιο ταλέντο, τρομερή φωνή δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε περαιτέρω. Μία μεγάλη απώλεια για τον κόσμο της μουσικής, από τα τραγούδια της έχω αγαπήσει το “Simply the Best” μία πολύ μεγάλη επιτυχία της, το οποίο πάντοτε παίζαμε και στις ζωντανές μας εμφανίσεις με τους 15 50».