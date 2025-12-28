«Της έλεγα να μην πας»-Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης

Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της Θεοδώρας Καπλάνη περιέγραψε τι είπε στην κόρη της λίγες ώρες πριν η 31χρονη ξεκινήσει με τους άλλους τρεις ορειβάτες για την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς”», ήταν τα λόγια της.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… να πω, τους άρεσε;», ο επίλογος στην τραγωδία Βαρδούσια Φωκίδας

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε».

