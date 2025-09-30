Τίτλοι τέλος στο γάμο της Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Επειτα από κοινή συμβιώση και γάμο 19 ετών η ηθοποιός του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Ερμπαν, χωρίζουν με την είδηση να πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία.

Πηγές από το περιβάλλον τους δήλωσαν στο Page Six τη Δευτέρα 29/09/2025 ότι η ηθοποιός προσπάθησε να σώσει τον 19χρονο γάμο της με τον τραγουδιστή της κάντρι και δεν ήθελε να χωρίσουν. Η πηγή αποκάλυψε ότι η σχέση είχε φτάσει στο τέλος της, ενώ άλλη πηγή αποκάλυψε στο TMZ ότι ζούσαν σε διαφορετικά σπίτια στο Νάσβιλ του Τενεσί «από τις αρχές του καλοκαιριού».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η 58χρονη Κίντμαν «κράτησε την οικογένεια ενωμένη» φροντίζοντας τις κόρες της και του Έρμπαν, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Πριν η είδηση γίνει γνωστή, οι πρώην σύζυγοι μπορεί να είχαν αποκαλύψει διακριτικά ότι υπήρχαν προβλήματα στον «παράδεισό» τους.

Καμία πρόσφατη δημόσια εμφάνιση

Η Κίντμαν και ο 57χρονος Έρμπαν φωτογραφήθηκαν για τελευταία φορά μαζί σε έναν αγώνα του Los Angeles Football Club στο Νάσβιλ στις 20 Ιουνίου. Η σταρ του «Moulin Rouge» και ο τραγουδιστής του «Let It Roll» φαινόταν σε καλή διάθεση ενώ συζητούσαν σε ένα απομονωμένο τμήμα του GEODIS Park.

Πριν από αυτό, εμφανίστηκαν στα 2025 Country Music Awards στο Φρίσκο του Τέξας, στις 8 Μαΐου. Εκείνη την εποχή, έμοιαζαν τρελά ερωτευμένοι, ενώ γελούσαν και κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου.

Οι αποκαλυπτικές αναρτήσεις στα social media

Η Κίντμαν έκανε αναρτήσεις από το καλοκαίρι της με τα παιδιά της στο Instagram τον Αύγουστο, αν και ο Έρμπαν απουσίαζε εμφανώς.

Η τελευταία φορά που η Κίντμαν μοιράστηκε μια φωτογραφία με τον Έρμπαν στα κοινωνικά μέσα ήταν για την 19η επέτειο του γάμου τους τον Ιούνιο.

Ήταν αγκαλιασμένοι στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, ενώ η κιθάρα του τραγουδιστή κρεμόταν από το λαιμό του. «Χρόνια πολλά, μωρό μου », έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ο Έρμπαν, από την άλλη, δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση με την πρώην σύζυγό του στα κοινωνικά μέσα από τα Country Music Awards τον Μάιο.

Ο Έρμπαν τερμάτισε συνέντευξη λόγω ερώτησης για τις ερωτικές σκηνές της Κίντμαν

Τον Ιούλιο, ο Έρμπαν τερμάτισε απότομα μια συνέντευξη στο Zoom με το «Hayley και Max in the Morning» όταν ρωτήθηκε για την ερωτική σκηνή της Κίντμαν και του Ζακ Έφρον στην ταινία του Netflix «A Family Affair» του 2024

«Τι σκέφτεται ο Κιθ Έρμπαν όταν βλέπει την όμορφη σύζυγό του με όμορφους νεότερους άνδρες όπως ο Ζακ Έφρον να έχουν αυτές τις όμορφες ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση;», ρώτησε ο συν-παρουσιαστής Max Burford.

Ο τραγουδιστής, ωστόσο, δεν απάντησε και ένας παραγωγός είπε ότι «αποσυνδέθηκε από το Zoom».

Καμία αναφορά σε συνεντεύξεις

Η Κίντμαν δεν ανέφερε τον Έρμπαν όταν μίλησε στο Forbes για την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός του «Dogville», ωστόσο, ανέφερε πώς χρησιμοποιεί το διάβασμα ως «διαφυγή» και την παράδοση ευεξίας του «Forest Bathing», που είναι η πρακτική της βύθισης στον φυσικό κόσμο.

Αναφέρθηκε επίσης εν συντομία στο ότι πηγαίνει σε μαθήματα hot yoga με τις κόρες της.

Η Κίντμαν έχει εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό της για τον τραγουδιστή και ανέφερε στο περιοδικό W Magazine τον Ιανουάριο του 2025 ότι το μυστικό της επιτυχημένης γάμου τους ήταν «ένα διπλό ντους».

Η Κίντμαν παρευρίσκεται μόνη της σε εκδήλωση ομορφιάς

Λίγες μέρες πριν από την είδηση του χωρισμού, η Κίντμαν παρευρέθηκε μόνη της στην εκδήλωση Clé de Peau Beauté στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση ήταν σημαντική για την επιχειρηματία, καθώς διορίστηκε πρέσβειρα της μάρκας ομορφιάς.

Η Κίντμαν απουσιάζει από την περιοδεία του Έρμπαν

Η Κίντμαν δεν έχει εμφανιστεί στην περιοδεία High and Alive World Tour του Έρμπαν από την έναρξή της τον Μάιο.

