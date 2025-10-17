«Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο

Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που διοργανώνει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων συνεχίζει τη φετινή του πορεία, με σταθμό τη Ζάκυνθο, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου.

Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη στάσεων αποδοχής, οι δράσεις της ημέρας απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, που θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα γνώσης και εμπειρίας.

Η Ζάκυνθος υποδέχεται το Φεστιβάλ για πρώτη φορά, με την προσδοκία να αποτελέσει σημείο αναφοράς και θεσμό για το νησί, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Ενημερωτική ομιλία του Κέντρου Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών,

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,

Βιωματικές δράσεις για την οπτική αναπηρία από το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας,

Παρουσιάσεις με θέμα «Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία» από τον Παραολυμπιονίκη Πολυχρόνη Χρονόπουλο και τον Πρόεδρο της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ν., Αντώνη Χαροκόπο, με τίτλο «Μαθαίνουμε για την Αναπηρία – Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί».

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και συνεργασία, χάρη στη συντονισμένη συμβολή του επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου Ζακύνθου, κου Ιωάννη Βυθούλκα, και του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι», με τον Πρόεδρό του κ. Μάριο Μπενίση. Η Ομοσπονδία τους ευχαριστεί θερμά για τη δημιουργική συνεργασία και τη στήριξη της πρωτοβουλίας, καθώς και τον Δήμο Ζακύνθου για την συνδιοργάνωση.

Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως της 24 Οκτωβρίου 2025, με στάσεις σε Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Πύργο, Κεφαλονιά και Πάτρα, φέρνοντας παντού το μήνυμα της Συμμετοχής, της Αλληλεγγύης και της Ενότητας, χωρίς αποκλεισμούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



