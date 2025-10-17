«Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο

Μία ημέρα ενημέρωσης, βιωματικής εμπειρίας και έμπνευσης για τους μαθητές»

«Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
17 Οκτ. 2025 14:39
Pelop News

Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που διοργανώνει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων συνεχίζει τη φετινή του πορεία, με σταθμό τη Ζάκυνθο, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου.

Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη στάσεων αποδοχής, οι δράσεις της ημέρας απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, που θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα γνώσης και εμπειρίας.

Η Ζάκυνθος υποδέχεται το Φεστιβάλ για πρώτη φορά, με την προσδοκία να αποτελέσει σημείο αναφοράς και θεσμό για το νησί, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ενημερωτική ομιλία του Κέντρου Ενημέρωσης & Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,
  • Βιωματικές δράσεις για την οπτική αναπηρία από το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» και την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας,
  • Παρουσιάσεις με θέμα «Αθλητισμός και Άτομα με Αναπηρία» από τον Παραολυμπιονίκη Πολυχρόνη Χρονόπουλο και τον Πρόεδρο της Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δ.Ε. & Ν.Ν., Αντώνη Χαροκόπο, με τίτλο «Μαθαίνουμε για την Αναπηρία – Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί».

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και συνεργασία, χάρη στη συντονισμένη συμβολή του επιστημονικού συνεργάτη του Δήμου Ζακύνθου, κου Ιωάννη Βυθούλκα, και του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι», με τον Πρόεδρό του κ. Μάριο Μπενίση. Η Ομοσπονδία τους ευχαριστεί θερμά για τη δημιουργική συνεργασία και τη στήριξη της πρωτοβουλίας, καθώς και τον Δήμο Ζακύνθου για την συνδιοργάνωση.

Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως της 24 Οκτωβρίου 2025, με στάσεις σε Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Πύργο, Κεφαλονιά και Πάτρα, φέρνοντας παντού το μήνυμα της Συμμετοχής, της Αλληλεγγύης και της Ενότητας, χωρίς αποκλεισμούς.

«Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο

 

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:51 ΕΦΕΤ: Γνωστό «σταφιδοκέικ» ανακαλείται από την αγορά
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ