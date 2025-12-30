Το «6-7»: Μια φράση χωρίς νόημα, με μεγάλη σημασία

Κάθε χρόνο, το Dictionary.com παρουσιάζει τη «Λέξη της Χρονιάς» μαζί με μια σύντομη λίστα υποψηφίων, επιχειρώντας να αποτυπώσει τις γλωσσικές και πολιτισμικές τάσεις που χαρακτήρισαν την εποχή. Οι λέξεις αυτές λειτουργούν ως «τεκμήρια» του δημόσιου λόγου, επειδή συμπυκνώνουν διαθέσεις, συμπεριφορές και τρόπους επικοινωνίας. Για το 2025, «Λέξη της Χρονιάς» αναδείχθηκε η φράση «six-seven» ή «6-7» – μια επιλογή που, σύμφωνα με το Dictionary.com, ξεχωρίζει ακριβώς επειδή αντιστέκεται στον ορισμό: είναι πανταχού παρούσα, παράλογη και συχνά ανούσια, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο φαινόμενο του «brainrot». Η επιλογή προέκυψε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, από ανάλυση μεγάλων δεδομένων (ειδησεογραφικοί τίτλοι, τάσεις στα social media, αναζητήσεις), ώστε να εντοπιστούν οι όροι που επηρέασαν ουσιαστικά τον δημόσιο διάλογο -διαδικτυακό και καθημερινό.

Η φράση εμφανίστηκε αρχικά στο τραγούδι Doot Doot (6 7) του ράπερ Skrilla το 2024 και συνδέθηκε με τον παίκτη του NBA LaMelo Ball, ο οποίος έχει ύψος έξι πόδια και επτά ίντσες. Το απόσπασμα έγινε viral σε TikTok και Instagram, συνοδεύοντας βίντεο από «basketball edits». Παρότι γεννήθηκε στο διαδίκτυο, το «6-7» άρχισε να χρησιμοποιείται κυρίως στην καθημερινή προφορική επικοινωνία, ιδίως από μέλη της Gen Alpha.

Δεν πρόκειται όμως μόνο για λεκτικό μοτίβο. Συχνά εκφέρεται με ανοδικό επιτονισμό (uptalk), που ενισχύει τον παιγνιώδη και επιτελεστικό χαρακτήρα του, και συνοδεύεται από χαρακτηριστική χειρονομία: παλάμες προς τα πάνω, εναλλάξ πάνω – κάτω, σαν ζυγαριά. Αυτή η «ενσώματη γλώσσα» ενισχύει τον επιτελεστικό χαρακτήρα της φράσης και προσδίδει κοινωνική δυναμική στη χρήση της.

Το φαινόμενο «6-7» αποδεικνύει πόσο γρήγορα και βαθιά μια διαδικτυακή φράση μπορεί να ενσωματωθεί στην κουλτούρα της νεολαίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καμπάνια των McDonald’s στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πακέτα με nuggets σερβίρονταν σε εξάδα, αλλά περιείχαν… επτά τεμάχια, αξιοποιώντας έξυπνα τη φράση. Παρά την εμπορική του χρήση, το «6-7» διατηρεί τον ανοικτό και «άσκοπο» χαρακτήρα του: μπορεί να σημαίνει «ίσως», «έτσι κι έτσι» ή απολύτως τίποτα –και αυτή η ασάφεια είναι κομμάτι της αξίας του.

Η φράση λειτουργεί ως σύμβολο νεανικής ταυτότητας. Ανακαλεί τη θεωρία του Malinowski περί φατικής επικοινωνίας, δηλαδή της επικοινωνίας που δεν στοχεύει στη μετάδοση πληροφορίας, αλλά στη διατήρηση κοινωνικών δεσμών. Οπως οι καθημερινές ανούσιες φράσεις («τι κάνεις;», «καλό καιρό έχουμε»), έτσι και το «6-7» ενισχύει την ένταξη σε μια ομάδα –-αποτελεί έναν κώδικα που συνδέει τα μέλη της.

Παράλληλα, επιτελεί μια κοινωνική διάκριση: όσοι γνωρίζουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά το «6-7» θεωρούνται «εντός» της νεανικής ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι μένουν «εκτός». Η επιτελεστικότητα (η σωστή χρήση, ο τόνος, η χειρονομία) είναι καθοριστική, καθώς δημιουργεί αίσθηση συμμετοχής στο επικοινωνιακό «παιχνίδι».

Τέλος, υπάρχει και μια ψυχολογική πλευρά που κάνει το «6-7» ιδιαίτερα ελκυστικό. Τα παιδιά και οι έφηβοι σήμερα ζουν μέσα σε υπερπληθώρα ερεθισμάτων, απαιτήσεων και αξιολογήσεων. Καλούνται να εξηγούν, να αιτιολογούν, να αποδίδουν, να «δικαιολογούν» συνεχώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια φράση που δεν απαιτεί εξήγηση λειτουργεί σαν ανάσα· μια μικρή «σπατάλη» λόγου που γίνεται παιχνίδι, μια μικρή «ανταρσία», μια στιγμιαία απόδραση από την υποχρέωση της σοβαρότητας. Η χαρά του «άχρηστου» – του λόγου που δεν υπηρετεί στόχο -αποκτά πραγματική αξία ακριβώς επειδή αντιστέκεται στο διαρκές «πρέπει».

Το «six-seven» δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως γρίφος που ζητά λύση. Αντιπροσωπεύει τη μεταστροφή της γλώσσας σε εργαλείο σχέσεων, όχι μόνο νοημάτων. Δεν έχει σημασία τι λέγεται, αλλά πώς και με ποιους. Δεν μεταφέρει πληροφορία -δημιουργεί σύνδεση, κοινότητα και στιγμιαία χαρά. Και αυτή η λειτουργία, όσο «άχρηστη» κι αν φαίνεται, είναι ουσιαστική για την ανθρώπινη επικοινωνία.

*Ο Δρ Πολύβιος Ν. Πρόδρομος είναι MA, PhD, φιλόλογος, συγγραφέας.

