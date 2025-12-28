Το 85% των Ελλήνων ψωνίζει από ασιατικές πλατφόρμες: Το φαινόμενο που ανατρέπει το ελληνικό λιανεμπόριο

Οι ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως Temu, Shein, AliExpress και Trendyol, εισβάλλουν με ταχύτητα στην ελληνική αγορά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο εγχώριο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΛΠΕ σε συνεργασία με τη NielsenIQ, το 85% των Ελλήνων καταναλωτών έχει πραγματοποιήσει αγορές από πλατφόρμες εκτός Ε.Ε. το τελευταίο 12μηνο, ενώ 3 στους 10 χρήστες αγοράζουν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Η διείσδυση αυτή αντικατοπτρίζεται και στα οικονομικά μεγέθη: ο ετήσιος τζίρος των ασιατικών πλατφορμών εκτιμάται πλέον πάνω από 800 εκατ. ευρώ, με περίπου 80.000 μικροδέματα να φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Το 45% του ψηφιακού πορτοφολιού των Ελλήνων καταναλωτών κατευθύνεται σε πλατφόρμες εκτός Ε.Ε., κυρίως σε ρούχα, παπούτσια, είδη σπιτιού και ηλεκτρονικά, καθιστώντας αυτές τις πλατφόρμες όχι «εναλλακτική», αλλά κύριο κανάλι αγορών χαμηλού κόστους.

Παρά το χαμηλό κόστος, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων με ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ περίπου 96% των παιχνιδιών που ελέγχθηκαν από ασιατικές πλατφόρμες δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα standards ασφάλειας. Ωστόσο, η χαμηλή τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο επιλογής.

Οι φορείς του λιανεμπορίου χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως «παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες», όπου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλές φορολογικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, ενώ οι ασιακές πλατφόρμες λειτουργούν εκτός αυτών, χωρίς αντίστοιχες ευθύνες. Το πρόσφατο μέτρο της Ε.Ε. για τέλος 3 ευρώ ανά μικροδέμα, που θα εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου 2026, αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και δεν επαρκεί για να αποκαταστήσει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Η πίεση στο ελληνικό λιανεμπόριο είναι διπλή: βραχυπρόθεσμα πλήττονται τα έσοδα σε κλάδους όπως ένδυση, είδη σπιτιού και ηλεκτρονικά, ενώ μεσοπρόθεσμα επιχειρήσεις χωρίς επενδυτική δυνατότητα κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά. Οι φορείς ζητούν όχι μόνο τελωνειακά τέλη, αλλά ενιαίο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ίσους κανόνες, έλεγχο ποιότητας, φορολογική ισοτιμία και προστασία του καταναλωτή.

Το φαινόμενο δεν είναι προσωρινό: η στροφή της κατανάλωσης προς τις ασιατικές πλατφόρμες είναι συστημική και ανατρέπει την παραδοσιακή ισορροπία της ελληνικής λιανικής αγοράς. Οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν την πίεση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με διαφορετικά κόστη, υποχρεώσεις και κανόνες παιχνιδιού – και το ερώτημα πλέον δεν είναι αν, αλλά ποιο μέρος του ελληνικού λιανεμπορίου θα αντέξει.

