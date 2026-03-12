Το 8ο MEGA FOUR 4x4 από τη Λέσχη «Skarta Ekato» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Λέσχη 4×4 Πάτρας «Skarta Ekato», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την έγκριση της ΟΜΑΕ, διοργανώνει το 8ο MEGA FOUR 4×4 PATRAS στις 13–14–15 Μαρτίου 2026, σε ιδιόκτητο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Δ.Δ. Σουλίου του Δήμου Πατρέων. Ο αγώνας προσμετρά στο Έπαθλο MEGA FOUR 4×4 2026 και αναμένεται να προσελκύσει αθλητές και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλη τη χώρα.

Η Λέσχη 4×4 Πάτρας αποτελεί μια από τις πιο δραστήριες λέσχες στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία όχι μόνο στον χώρο του off–road, αλλά και σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε εθελοντικές αποστολές Πολιτικής Προστασίας.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με βάση όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, υπό την αντίστοιχη άδεια και ασφαλιστική κάλυψη

