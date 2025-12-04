Το αεροσκάφος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε στόχος τεσσάρων στρατιωτικών drones

Πραγματικά συγκλονιστική είναι η αποκάλυψη που έκανε η ιρλανδική εφημερίδα «The Journal» για τη πτήση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με προορισμό το Δουβλίνο, η οποία μπήκε στο «στόχαστρο» στρατιωτικού τύπου drones που πέταξαν προς το μέρος του.

«Με κρεμούσαν από τους καρπούς, με χτυπούσαν με ραβδιά, με βασάνισαν, με βίασαν, ζούσα βαθιά σε ένα τούνελ», αποκαλύψεις από Ισραηλινή ακαδημαϊκό

Τέσσερα μεγάλα drones παραβίασαν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που είχε επιβληθεί πάνω από το Δουβλίνο, καθώς το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου πλησίαζε, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025).

Το αεροπλάνο του Ζελένσκι προσγειώθηκε λίγο πριν φτάσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην ακριβή θέση από την οποία αναμενόταν να περάσει το αεροσκάφος του, λίγο μετά τις 11 το βράδυ.

↗️ Notice: #Dublin is a no drone zone today and tomorrow. It is a criminal offence to operate a drone within this area without permission. Thank you to @IAApress and @gardainfo for your work protecting our guests @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA, visiting from #Ukraine. 🇮🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/ynhGxzdqW6 — Barry Andrews MEP (@BarryAndrewsMEP) December 1, 2025

Πηγές ασφαλείας λένε ότι τα drones χρονομέτρησαν την άφιξή τους με το αρχικό πρόγραμμα προσγείωσης του ουκρανικού αεροσκάφους, το οποίο όμως έφτασε νωρίτερα.

Αφού έχασαν το αεροσκάφος, τα drones άλλαξαν πορεία και αιωρήθηκαν πάνω από ένα πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού που είχε αναπτυχθεί κρυφά στην περιοχή.

Σύμφωνα πάντα με την ιρλανδική εφημερίδα «The Journal», τα drones πέταξαν για έως και δύο ώρες μετά την απογείωσή τους από τα βορειοανατολικά του Δουβλίνου, πιθανώς κοντά στο Χάουθ, και οι ερευνητές εξετάζουν εάν εκτοξεύθηκαν από την ξηρά ή από άγνωστο σκάφος που βρισκόταν στα ανοιχτά.

Μέχρι στιγμής, οι χειριστές δεν έχουν ταυτοποιηθεί και τα drones δεν έχουν ανακτηθεί, ενώ δεν δόθηκε εντολή για την κατάρριψή τους.

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν μεγάλα, εξαιρετικά εξελιγμένα και στρατιωτικών προδιαγραφών, γεγονός που εγείρει φόβους ότι το περιστατικό μπορεί να ήταν υβριδική επίθεση.

Τα φώτα τους ήταν αναμμένα, κάτι που οι ερευνητές λένε ότι υποδηλώνει μια σκόπιμη προσπάθεια διατάραξης ή εκφοβισμού και δεν προσπάθησαν να κρυφτούν.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν είναι σαφές εάν η αντιπροσωπεία του Ζελένσκι ενημερώθηκε.

Η Ιρλανδική Αρχή Αεροπορίας, για όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Ζελένσκι, είχε επιβάλλει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Πριν από την επίσκεψη, ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής Μπάρι Άντριους δημοσίευσε ένα γραφικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που είχε επιβληθεί.

Καμία αντίδραση των ιρλανδικών αρχών

Οι ιρλανδικές δυνάμεις είχαν περιορισμένες τεχνικές επιλογές για να επέμβουν. Ο φορητός εξοπλισμός παρεμβολών της ιρλανδικής αστυνομίας δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, επειδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκονταν πολύ πέρα ​​από την εμβέλειά τους, γράφει η ιρλανδική εφημερίδα.

Το πολεμικό πλοίο που ήταν ανεπτυγμένο στην περιοχή ήταν οπλισμένο μόνο με πολυβόλα ικανά για εμπλοκή σε κοντινή απόσταση και οι αξιωματούχοι έκριναν ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να το πυροβολήσουν.

Την Τρίτη (02.12.2025) πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και ανώτερων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας για να αξιολογηθεί η παραβίαση και η αντίδραση.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε χωρίς άλλα περιστατικά, αν και το αεροσκάφος του εφάρμοσε μια εξειδικευμένη διαδικασία απογείωσης κατά την αναχώρησή του από το Δουβλίνο για να μειώσει την έκθεσή του έναντι απειλών από ύποπτα UAV.

