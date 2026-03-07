«Το Αγρίμι»: Η Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη για δύο παραστάσεις στο θέατρο act

Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου «ζωντανεύει» ξανά στη σκηνή του θεάτρου act στην Πάτρα. Η παράσταση «Το Αγρίμι», με τη Δήμητρα Παπαδήμα στον ρόλο της Μαρίκας Κοτοπούλη, παρουσιάζεται για δύο μόνο βραδιές, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου.

07 Μαρ. 2026 11:48
Pelop News

Η ιστορική μορφή της Μαρίκας Κοτοπούλη, μιας από τις πιο ισχυρές και παθιασμένες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Το Αγρίμι», που παρουσιάζεται για δύο μόνο παραστάσεις στο θέατρο act.

Το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου, η Δήμητρα Παπαδήμα υποδύεται τη μεγάλη ηθοποιό, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα ελεύθερη, ασυμβίβαστη και εκρηκτική, μια προσωπικότητα που δεν δίστασε ποτέ να ζήσει και να εκφραστεί πέρα από τα όρια της εποχής της.

Η γυναίκα πίσω από τον μύθο

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η θυελλώδης σχέση της Κοτοπούλη με τον Ίωνα Δραγούμη, ένας έρωτας που σημάδεψε βαθιά τη ζωή της.

Η ιστορία ξετυλίγεται το καλοκαίρι του 1920, όταν η μεγάλη ηθοποιός περιμένει επί 23 ημέρες τον αγαπημένο της στο καμαρίνι της. Εκείνος δεν εμφανίζεται ποτέ, όμως η ίδια συνεχίζει να τον αναζητά ακόμη και μέσα στο κοινό, κρατώντας κενή τη θέση του στην πλατεία του θεάτρου.

Η απουσία αυτή την οδηγεί σε μια έντονη εσωτερική σύγκρουση. Η Κοτοπούλη παίζει τους ρόλους της με εκρηκτική ένταση, σαν ένα θηρίο εγκλωβισμένο που παλεύει να σπάσει τα δεσμά του κατεστημένου. Στη σκηνή ξεσπά, αυτοσαρκάζεται, βρίζει, συγκρούεται με τους δαίμονές της.

Η στιγμή της μεγάλης ανατροπής έρχεται όταν μαθαίνει, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, τον θάνατο του Ίωνα Δραγούμη — μια αλήθεια που της είχαν κρατήσει κρυφή για 23 ημέρες.

Γαντζωμένη στο σανίδι, ξεσπά: «Μήτσο, την αλήθεια… όταν παίζω την Ορέστεια βγάζω τέτοιο σπαραγμό;»

Για την Κοτοπούλη, θέατρο και ζωή γίνονται ένα. Το θέατρο είναι η ύπαρξή της και η ύπαρξή της θέατρο.

Η τελευταία σκηνή

Η παράσταση φωτίζει επίσης τη σχέση της με τον Γιώργο Χέλμη, τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της για χρόνια, αλλά και την έντονη αντιπαλότητα με την Πηνελόπη Δέλτα.

Όταν η Κοτοπούλη διακρίνει την «αντίζηλό» της ανάμεσα στους θεατές, βρίσκει την ευκαιρία να την αντιμετωπίσει όπως πάντα επιθυμούσε, μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο προσωπικής εξομολόγησης και σύγκρουσης.

Το έργο «Το Αγρίμι» αποκαλύπτει μια γυναίκα που δεν χωρούσε στα καλούπια της εποχής της. Μια ηθοποιό που έζησε με πάθος, συγκρούστηκε με τα όρια και πλήρωσε το τίμημα της ελευθερίας της.

Συντελεστές

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδήμα
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Παπαδήμα – Γιάννης Μποσταντζόγλου
Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Οικονόμου
Φωτισμοί: Γιώργος Φωτόπουλος
Μουσική: Χρήστος Στεργίου

Ερμηνεία: Δήμητρα Παπαδήμα
Μαζί της ο Γιάννης Μποσταντζόγλου

Βοηθός παραγωγής: Μαρία Παπαδήμα

Πληροφορίες παραστάσεων
Θέατρο act – Πάτρα
Σάββατο 14 Μαρτίου & Κυριακή 15 Μαρτίου
Ώρα έναρξης: 21:15

Γενική είσοδος: 15 ευρώ
Συνταξιούχοι – φοιτητές – άνεργοι: 12 ευρώ

Πληροφορίες – κρατήσεις:
2610 272037
6936 122263

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/marika-kotopouli-to-agrimi/

