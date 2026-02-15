Το Αίγιο προχώρησε στην αναβολή του Παιδικού Καρναβαλιού

Ο Δήμος Αιγιαλείας και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας ανακοίνωσαν την αναβολή του «Παιδικού Καρναβαλιού Αιγιαλείας 2026», λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται:

Οι έντονες καιρικές συνθήκες και η αυξημένη ολισθηρότητα του οδοστρώματος καθιστούν επικίνδυνη τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Η ασφάλεια των παιδιών, των γονέων και όλων των συμμετεχόντων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Οι παρούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή και ασφαλή πραγματοποίηση του καρναβαλιού.

Νεότερη ανακοίνωση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών σχετικά με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Παιδικού Καρναβαλιού, καθώς και για τις υπόλοιπες καρναβαλικές δράσεις.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση.