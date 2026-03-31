Ένα πολυεθνικό κονσόρτιουμ ενδέχεται να αναλάβει ρόλο στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με σχέδιο που αποδίδεται στην αμερικανική πλευρά και συζητήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε διπλωματικό επίπεδο. Κατά το Associated Press, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έθεσε στους ομολόγους του της G7 την ανάγκη για ένα διεθνές σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι το πέρασμα θα παραμείνει ανοικτό μετά το τέλος του πολέμου, ενώ από επίσημες δηλώσεις του προκύπτει ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως οι σύμμαχοι έχουν άμεσο συμφέρον να συμβάλουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Telegraph, η αμερικανική εκδοχή προβλέπει ένα μοντέλο διεθνούς διαχείρισης που θα εγγυάται ελεύθερη και χωρίς τέλη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία περνά μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το Reuters, από την πλευρά του, έχει επιβεβαιώσει ότι ο Ρούμπιο συζήτησε με τη G7 τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής ναυτικής δύναμης για την ασφάλεια των Στενών μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει όλες τις λεπτομέρειες που έχουν δημοσιευθεί για το πλήρες μοντέλο διαχείρισης.

Παράλληλα, υπάρχει και δεύτερη πρόταση, η οποία συνδέεται με συνομιλίες που φιλοξένησε το Πακιστάν με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου. Όπως μετέδωσε το Reuters, στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία ενός περιφερειακά υποστηριζόμενου πολυεθνικού σχήματος, το οποίο θα μπορούσε να διαχειρίζεται τη ροή του πετρελαίου μέσω των Στενών. Σε αυτή την εκδοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται και η επιβολή τέλους διέλευσης, κατά το πρότυπο της Διώρυγας του Σουέζ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ιδέα μιας τέτοιας κοινοπραξίας έχει συζητηθεί τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν, ένδειξη ότι αναζητείται ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα μπορούσε να εγγυηθεί ταυτόχρονα την ενεργειακή ροή και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση ή ότι υπάρχει συμφωνημένο τελικό μοντέλο.

Τι μένει ανοιχτό

Αυτό που προκύπτει με σαφήνεια είναι ότι η Ουάσιγκτον πιέζει για ένα διεθνές σχέδιο ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο. Αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν τελικά θα προκριθεί ένα σύστημα ελεύθερης διέλευσης χωρίς χρεώσεις, όπως φέρεται να προτιμούν οι ΗΠΑ, ή ένα πιο οργανωμένο μοντέλο τύπου Σουέζ, με πολυεθνική διαχείριση και πιθανές οικονομικές επιβαρύνσεις για τα πλοία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



