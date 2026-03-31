Τραμπ προς συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν θέλετε πετρέλαιο, πάρτε το μόνοι σας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά συμμάχων των ΗΠΑ, με αφορμή την κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις διεθνείς ενεργειακές ροές. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι χώρες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν καύσιμα μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος δεν θα πρέπει να περιμένουν αμερικανική βοήθεια, αλλά να αναλάβουν οι ίδιες δράση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στη Γαλλία, εκφράζοντας ενόχληση για τη στάση τους απέναντι στις πρόσφατες αμερικανοϊσραηλινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, κατηγόρησε το Λονδίνο ότι δεν συμμετείχε στις ενέργειες κατά της ιρανικής ηγεσίας, ενώ επέκρινε και το Παρίσι για τη στάση του σε σχέση με τη στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ πρότεινε ουσιαστικά δύο επιλογές προς τους συμμάχους: είτε να προμηθευτούν καύσιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι υπάρχουν άφθονα αποθέματα, είτε να κινηθούν μόνοι τους για να διασφαλίσουν πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους. Στο πιο σκληρό σημείο της ανάρτησής του, ανέφερε ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να «μάθουν να πολεμούν μόνες τους», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα είναι πλέον εκεί» για να τις βοηθούν.

Σκληρή γραμμή για το Ιράν

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί», εκτιμώντας ότι «το δύσκολο μέρος έχει ολοκληρωθεί». Με αυτόν τον τρόπο έδωσε την εικόνα πως η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι το βασικό στρατιωτικό σκέλος της πίεσης προς την Τεχεράνη έχει ήδη επιτευχθεί και πως από εδώ και πέρα το βάρος περνά στους συμμάχους και στη διαχείριση των συνεπειών στην αγορά ενέργειας.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Το πέρασμα θεωρείται κομβικό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η ένταση στην περιοχή έχει ήδη τροφοδοτήσει αναταράξεις στις αγορές και νέες τριβές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το ποιος θα επωμιστεί το βάρος της επόμενης ημέρας.

