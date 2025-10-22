Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αμπελος, το Δίλημμα και η Λογική

Τα αμπέλια μου αρέσουν πάρα πολύ. Ενα τόσο όμορφο φυτό με τεράστια και παγκόσμια σημασία. Σκεφτείτε πως διαχρονικά και από τις απαρχές της γνωστής ανθρωπότητας, το παράγωγο της αμπέλου, ο οίνος, παραμένει κυρίαρχος. Μυθικοί βασιλείς, αυτοκρατορίες, σύγχρονη εποχή και όμως όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν.

Και μην ξεχνάτε ποια είναι η πηγή του οίνου: η Καλυδώνα στην Αιτωλία! Και ο Αμπελος, ο Στάφυλος και ο Οινέας δεν ήταν παρά πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, τα οποία έδωσαν τα ονόματά τους στα αντίστοιχα αμπέλι, σταφύλι και οίνο.

Τα σημειώνω αυτά διότι εκστασιαζόμαστε με παλαιότερες και νέες εφευρέσεις ή ανακαλύψεις, αλλά το μόνο διαχρονικό στην παγκόσμια ιστορία είναι ο οίνος και είναι το ΔΙΚΟ μας προϊόν!

Αλλά αρκετά με τη μυθολογία. Τι είναι εκείνο, το οποίο με συναρπάζει στο αμπέλι; Μα ο τρόπος πολλαπλασιασμού του! Υπάρχουν τέσσερεις: τα μοσχεύματα, οι καταβολάδες, ο εμβολιασμός και οι σπόροι! Αυτό αυτομάτως καταργεί την έννοια του διλήμματος, το οποίο σου επιβάλει την επιλογή μεταξύ δύο ενδεχομένων. Το αμπέλι όμως έχει… τέσσερεις εκδοχές!

Και η λογική… πώς καταργείται; ΚΑΙ αυτή από το αμπέλι; Ο οίνος δεν παράγεται κατευθείαν από το φυτό. Πουθενά δεν έχουμε δει καρπούς ως φλασκιά με τον οίνο μέσα τους. Βλέπουμε όμως τις ρόγες του σταφυλιού. Και με μία επεξεργασία, η οποία δεν είναι καθόλου προφανής τον παράγουμε. Ωστόσο με τη λογική τι θα βλέπαμε; Μόνο τσαμπιά από σταφύλια…

Και από την άμπελο με τον τρόπο της, με την κατάργηση του διλήμματος και την ανυπαρξία λογικής παράγεται το σπουδαιότερο και διαχρονικότερο προϊόν: ο οίνος!

Δείτε τα τώρα όλα ως αμπέλια. Τα προβλήματα της ζωής, την πολιτική, τα διεθνή ζητήματα. Εάν το αμπέλι ως φυτό έχει τέσσερεις τρόπους πολλαπλασιασμού, πόσους μπορούν να έχουν τα προηγούμενα; Και οι τρόποι μεταφορικά είναι οι λύσεις.

Και ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως από τις ρόγες θα προέκυπτε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο τραπέζι του; Κι όμως ΚΑΙ αυτό συμβαίνει! Από το μη προφανές προκύπτει κάτι εντελώς απρόβλεπτο, αλλά υπαρκτό. Και αυτό δείχνει πως αυτό, το οποίο βλέπουμε και νομίζουμε πως είναι δεδομένο ενδέχεται να εμπεριέχει εξαιρετικές συνέπειες κάθε είδους.

Μόνο πως το τελευταίο φαίνεται να είναι και το αδύνατο σημείο της αμπέλου. Ο οίνος σε μεθά και χάνεις τα λογικά σου. Και από τις τόσες λύσεις και από την κατάργηση της λογικής μεταβαίνεις στην παράνοια.

Ή μήπως δεν είναι της αμπέλου συνέπειες; Το αδύνατο σημείο είναι ο άνθρωπος!

* O Τεύκρος Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



