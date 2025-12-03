Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Σιωπή των Ξυπόλητων

Τέλη της δεκαετίας του 60 αποφασίστηκε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Βόρειο Βιετνάμ και τις ΗΠΑ στο Παρίσι. Οι Αμερικανοί κατέλυσαν σε ακριβά ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονταν με την ημέρα. Οι Βορειοβιετναμέζοι νοίκιασαν μία κατοικία έξω από το Παρίσι για… δύο χρόνια!