Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Σκιές Ισχύος

Πάντα με ενδιέφερε (και ενδιαφέρει) ιδιαιτέρως η εξωτερική πολιτική. Τη θεωρώ συναρπαστική. Τα εσωτερικά όχι. Οταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ήταν θησαυρός. Δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο, και τα βιβλία ήταν η κύρια πηγή γνώσεων και πληροφοριών.

Ψάχνοντας λοιπόν στην βιβλιοθήκη, εντόπισα ένα βιβλίο του καθόλου δημοφιλούς στην πατρίδα μας Χένρυ Κίσσινγκερ με τίτλο «Εξωτερική πολιτική και πυρηνικά όπλα» (του 1958). Θα μου πείτε, μα καλά για μηχανικός πήγες εκεί αυτά τα βιβλία διάβαζες; Η αλήθεια είναι ναι, αυτά διάβαζα. Γιατί; Διότι σε κάθε κράτος, το οποίο επισκεπτόμουν, πόσω μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου φοιτούσα, ήθελα να προσεγγίσω τον τρόπο διαμόρφωσης και σκέψης της κοινωνίας της. Πώς σκέφτεται κάποιο μέλος μίας κοινωνίας εάν η πατρίδα του, ας υποθέσουμε διαθέτει πυρηνικά όπλα;

Και ξαφνικά συνέβη ένα τρομακτικό γεγονός. Ενα θαύμα!

Η Ελλάδα απέκτησε πληθυσμό 50 εκατομμυρίων, πέντε αεροπλανοφόρα, τεράστια στρατιωτική ισχύ και πυρηνικά όπλα. Οι γείτονες σε εξαιρετικά υποδεέστερη κατάσταση. Ο πρωθυπουργός μας, ένας «νέος» 95 ετών, αποφασίζει να «διορθώσει» κάποιες αδικίες. Η πρώτη του κίνηση ήταν να ανακαταλάβει το ελληνικό νησί της Κύπρου και να το προσαρτήσει στην Ελλάδα. Διαμαρτυρίες και ψηφίσματα του ΟΗΕ εναντίον μας, διότι εκδιώχθηκαν «παράνομα» τα τουρκικά στρατεύματα και ενώθηκε πάλι το ελληνικό νησί.

Αυτό δεν ήταν αρκετό. Με ευρείας έκτασης στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Κωνσταντινούπολη, η Ιωνία ακόμα και τα παράλια του Ευξείνου Πόντου περιήλθαν στην επικράτειά μας. Ο,τι ήταν ελληνικό μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι διεθνείς αντιδράσεις στο απροχώρητο. Δεν έφταναν όλα αυτά, αλλά προληπτικά βομβαρδίστηκε και η Αγκυρα, ώστε να αποκεφαλιστεί η ηγεσία της. Διαδηλώσεις διεθνώς…

Και επειδή μας είχε… εκνευρίσει η Λιβύη με τα παράνομα τουρκολυβικά μνημόνια, με μία αποφασιστική κίνηση-απόβαση καταλάβαμε και αυτό το άτακτο κράτος και μαζί τα πετρέλαιά του. Η αποικιοκρατία στο απόγειο από την πάλαι ποτέ αδύναμη Ελλάδα!

Οι διαμαρτυρίες όμως στο εσωτερικό υπήρχαν για αυτήν την επεκτατική πολιτική. Ωστόσο η κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει πετρελαιοπηγές και εδάφη στη Λιβύη για τους εσωτερικούς ατακτούντες και σώπασαν τα στόματα.

Καλού –κακού βομβαρδίσαμε και την στρατιωτική βάση του Αβιάνο στην Ιταλία, διότι πολλά μας προκάλεσαν οι Ιταλοί στο παρελθόν και καλοκοιτάζαμε και τη Μασσαλία, αφού ιδρύθηκε από Ελληνες. Και βεβαίως αυτή η Σικελία (η Μεγάλη Ελλάδα), γιατί όχι και αυτή; Μας ενοχλούσε στο μάτι.

Το τι ακουγόταν περί διεθνούς δικαίου εναντίον μας δεν περιγράφεται.α, ανάλογα με ποια πλευρά ήταν, είτε μας υποστήριζαν είτε μας πολεμούσαν.

Η δουλειά όμως έγινε! Και… ξύπνησα!

* Ο Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός κινηματογραφικός παραγωγός.

