Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βάζει «λουκέτο» στα κτίρια μετά τα επεισόδια

Απαγόρευση εισόδου στα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, 7/02/2026, πέριξ των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Έγγραφο που έφυγε την Τετάρτη από τις πρυτανικές αρχές, όπως αναφέρει το thestival.gr, ενημερώνει τους κοσμήτορες και προέδρους των σχολών πως οι πόρτες στο ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00 και δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα εφαρμοστεί για ένα διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το πάρτι που διοργανώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή το περασμένο Σάββατο και να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



