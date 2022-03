Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

COSMOTE SPORT 2 HDμ 14.00: Αζερμπαϊτζάν-Λετονία (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).COSMOTE SPORT 3 HD, 17.00: Καζακστάν-Μολδαβία (ποδόσφαιρο,

UEFA Nations League).

COSMOTE SPORT 6 HD, 18.00: 2022 ATP Masters 1000 (τένις, Miami Open presented by Itau).

Novasports Prime, 19.00: Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ (μπάσκετ,

EuroLeague).

COSMOTE SPORT 9 HD, 19.00: Κύπρος-Εσθονία (ποδόσφαιρο, UEFA Nations League).

COSMOTE SPORT 7 HD, 19.00: Ελβετία-Κόσοβο (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 1 HD, 19.00: Δανία-Σερβία (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 2 HD, 19.00: Αλβανία-Γεωργία (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

Novasports 5HD, 21.00: Φενέρμπαχτσε-Αλμπα Βερολίνου (μπάσκετ,

EuroLeague).

Novasports 4HD, 21.30: Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου (μπάσκετ,

EuroLeague).

COSMOTE SPORT 9 HD, 21.45: Τουρκία-Ιταλία (διεθνής φιλικός αγώνας).

OPEN TV, 21.45: Πορτογαλία-Βόρεια Μακεδονία (ποδόσφαιρο, τελικός πρόκρισης στο Μουντιάλ).

COSMOTE SPORT 1 HD, 21.45: Πορτογαλία-Βόρεια Μακεδονία (ποδόσφαιρο, τελικός πρόκρισης στο Μουντιάλ).

COSMOTE SPORT 5 HD, 21.45: Αγγλία-Ακτή Ελεφαντοστού (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 7 HD, 21.45: Ισπανία-Ισλανδία (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 3 HD, 21.45: Ολλανδία-Γερμανία (ποδόσφαιρο, διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 6 HD, 22.00: 2022 ATP Masters 1000 (τένις, Miami Open presented by Itau).

COSMOTE SPORT 8 HD, 22.15: Γαλλία-Νότια Αφρική (ποδόσφαιρο,

διεθνής φιλικός αγώνας).

COSMOTE SPORT 6 HD, 02.00: 2022 ATP Masters 1000 (τένις, Miami Open presented by Itau).

COSMOTE SPORT 4 HD, 02.00: Φιλαδέλφεια 76ερς-Μιλγουόκι Μπακς (μπάσκετ, NBA).

COSMOTE SPORT 7 HD, 02.00: Ουάσινγκτον Ουίζαρντς-Σικάγο Μπουλς (μπάσκετ, NBA).