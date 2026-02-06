Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι

Η Πάτρα τα κατάφερε ξανά!

Για έναν ολόκληρο μήνα και με αποκορύφωμα ένα εκρηκτικό τελευταίο σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού, η πόλη μετατρέπεται σε ένα ασταμάτητο ποτάμι ενέργειας, μουσικής, χρώματος και χορού. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, οι παρελάσεις δονούνται από κέφι και παλμό και ένα πράγμα είναι κοινό σε κάθε στιγμή διασκέδασης: Το ρούμι BACARDI και το απελευθερωτικό σύνθημα Do What Moves You.

Στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι, το BACARDI rum δεν είναι απλώς παρόν -είναι ο πρωταγωνιστής. Το εμβληματικό ρούμι της Καραϊβικής, συνώνυμο της διασκέδασης, της έντασης και της ποιοτικής απόλαυσης, φέρνει το Bacarnival spirit στην καρδιά της πόλης και συνοδεύει τις πιο αξέχαστες στιγμές.

Παρελάσεις, πολύχρωμα κοστούμια, μουσική όλες τις ώρες, χορός μέχρι τελικής πτώσης και στιγμές που μοιράζονται φίλοι και… άγνωστοι γίνονται ένα. Φέτος ειδικά, το από πάντα αγαπημένο BACARDI & Cola αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως ο βασιλιάς του Πατρινού Καρναβαλιού – easy going και απροσποίητο όσο και το πνεύμα αυτής της πραγματικά fun γιορτής.

Σταθερός σύμμαχος του Πατρινού Καρναβαλιού εδώ και πολλά χρόνια, το BACARDI υπογράφει και φέτος τα πιο εμβληματικά και πολυσυζητημένα events της πόλης, από το πάρτι με θέμα Studio 54, τους διάσημους Λευκό και Κόκκινο Χορό έως το Πάρτι Πληρωμάτων την τελευταία Κυριακή, χαρίζοντας την εκρηκτική ενέργεια του BACARDI & Cola στις πιο σημαντικές βραδιές-ραντεβού της μεγάλης γιορτής.

Ακόμη και για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τα μεγάλα events, το party δεν σταματάει. Το ρούμι BACARDI κατακλύζει κάθε γωνιά της Πάτρας καθ’ όλη τη διάρκεια της αποκριάς, μεταφέροντας το Bacarnival vibe σε bars, street parties και καρναβαλικές δράσεις σε ολόκληρη την πόλη

Στο κέντρο αυτής της αξέχαστης εμπειρίας βρίσκεται και φέτος, κάθε στιγμή, το BACARDI rum — το διάσημο ρούμι της Καραϊβικής, που ξέρει να ξεσηκώνει, να ανεβάζει τη διάθεση και να δημιουργεί αναμνήσεις που μένουν στο χρόνο.

