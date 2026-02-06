Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι

Από τον Λευκό και τον Κόκκινο Χορό έως το Μεγάλο Πάρτι των Πληρωμάτων

Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι
06 Φεβ. 2026 14:11
Pelop News

Η Πάτρα τα κατάφερε ξανά!

Για έναν ολόκληρο μήνα και με αποκορύφωμα ένα εκρηκτικό τελευταίο σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού, η πόλη μετατρέπεται σε ένα ασταμάτητο ποτάμι ενέργειας, μουσικής, χρώματος και χορού. Οι δρόμοι γεμίζουν κόσμο, οι παρελάσεις δονούνται από κέφι και παλμό και ένα πράγμα είναι κοινό σε κάθε στιγμή διασκέδασης: Το ρούμι BACARDI και το απελευθερωτικό σύνθημα Do What Moves You.

Στο φετινό Πατρινό Καρναβάλι, το BACARDI rum δεν είναι απλώς παρόν -είναι ο πρωταγωνιστής. Το εμβληματικό ρούμι της Καραϊβικής, συνώνυμο της διασκέδασης, της έντασης και της ποιοτικής απόλαυσης, φέρνει το Bacarnival spirit στην καρδιά της πόλης και συνοδεύει τις πιο αξέχαστες στιγμές.

Παρελάσεις, πολύχρωμα κοστούμια, μουσική όλες τις ώρες, χορός μέχρι τελικής πτώσης και στιγμές που μοιράζονται φίλοι και… άγνωστοι γίνονται ένα. Φέτος ειδικά, το από πάντα αγαπημένο BACARDI & Cola αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως ο βασιλιάς του Πατρινού Καρναβαλιού – easy going και απροσποίητο όσο και το πνεύμα αυτής της πραγματικά fun γιορτής.

Σταθερός σύμμαχος του Πατρινού Καρναβαλιού εδώ και πολλά χρόνια, το BACARDI υπογράφει και φέτος τα πιο εμβληματικά και πολυσυζητημένα events της πόλης, από το πάρτι με θέμα Studio 54, τους διάσημους Λευκό και Κόκκινο Χορό έως το Πάρτι Πληρωμάτων την τελευταία Κυριακή, χαρίζοντας την εκρηκτική ενέργεια του BACARDI & Cola στις πιο σημαντικές βραδιές-ραντεβού της μεγάλης γιορτής.

Ακόμη και για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τα μεγάλα events, το party δεν σταματάει. Το ρούμι BACARDI κατακλύζει κάθε γωνιά της Πάτρας καθ’ όλη τη διάρκεια της αποκριάς, μεταφέροντας το Bacarnival vibe σε bars, street parties και καρναβαλικές δράσεις σε ολόκληρη την πόλη

Στο κέντρο αυτής της αξέχαστης εμπειρίας βρίσκεται και φέτος, κάθε στιγμή, το BACARDI rum — το διάσημο ρούμι της Καραϊβικής, που ξέρει να ξεσηκώνει, να ανεβάζει τη διάθεση και να δημιουργεί αναμνήσεις που μένουν στο χρόνο.

Απολαύστε Υπεύθυνα

Το BACARDI Δίνει τον Ρυθμό στο Πατρινό Καρναβάλι

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Πώς, πότε έγινε η σύλληψη του 53χρονου Πατρινού επιχειρηματία με το «ιερό χρήμα»
15:56 Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής – Διάτρηση σε σωλήνες προπανίου
15:48 Ποινική δίωξη στο Σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία – Ομολόγησε και κινδυνεύει με αφαίρεση ιθαγένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Έφυγε ο Φιλίπ Μλαντένοβιτς
15:32 Απαλλαγή ηθοποιού που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμού, ζήτησε η εισαγγελέας
15:24 Viral βίντεο από την Κίνα δείχνει πως άνδρας έβγαλε χρυσό από παλιές SIM
15:16 Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο
15:08 Πάτρα: Εργασίες κλαδέματος φοινίκων και δέντρων την Κυριακή σε Βραχνέικα και οδό Γούναρη – Που θα κλείσουν οι δρόμοι
15:00 Ο Γιώργος Χατζηνάσιος σε μια εξομολόγηση ψυχής στην «Π»: «Ήμουν σαν μοναχός σε μοναστήρι»
14:57 Άνοιξη μέσα στον χειμώνα: Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών
14:53   STAND-UP COMEDY με τους κωμικούς Ρούλη Μπουραντά, Άλεξ Τιτκώβ, Κώστα Κρύο και Χρήστο Κασραντά
14:50 Σκιές έντασης στο ΠΑΣΟΚ για τις συλλογικές συμβάσεις – Αντιδράσεις από κοινωνικούς φορείς και αιχμές για τη στάση του κόμματος
14:44 Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
14:38 Ένταση στη Βουλή για τη Χίο: Σφοδρή αντιπαράθεση Αραμπατζή – Αναγνωστοπούλου
14:35 Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
14:29 EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα
14:26 Νέα πολιτική ένταση: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε κυβέρνηση μετά το ναυάγιο στη Χίο
14:20 Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι σωληνώσεις μετά τη φονική έκρηξη – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας
14:15 Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»
14:12 Τραυματισμός 70χρονης στην Ερμού από πτώση γυψοσανίδας κατά τη διάρκεια εργασιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ