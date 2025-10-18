Το μπάσκετ στην νέα εποχή!

Το μπάσκετ αλλάζει. Και ας το πάρουμε χαμπάρι σε όλα τα επίπεδα και όλοι. Από την Basket League μέχρι την Ευρωλίγκα. Και αλλάζει για πολλούς λόγους. Αρχικά καθώς πάει πια στην ταχύτητα, στην εκρηκτικότητα, στα αθλητικά προσόντα αλλά και στο σουτ και την ατομική φάση. Στις προσωπικότητες.

Ακόμα και ο Μπαρτζώκας παραδέχθηκε ότι πλέον οι προπονητές παίζουν μικρότερο ρόλο. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Με το τόσο βαρύ πρόγραμμα των αθλητών δεν υπάρχει στην ουσία προετοιμασία. Και χρονικά και ποιοτικά.

Ένας μήνας πλέον και αυτός χωρίς συνήθως τους διεθνείς που είναι η μισή ομάδα για τις ομάδες της Ευρωλίγκα και εν προκειμένω για Ολυμπιακό και ΠΑΟ. Συνεπώς ο προπονητής συμμετέχει πια ελάχιστα και δεν μπορεί να σχεδιάσει ότι θέλει παρά σε γενικές γραμμές. Στην συνέχεια με τις διπλές αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει χρόνος για προπονήσεις και για τακτική. Παρά μόνο βίντεο και μια ανάλυση.

Και δεν προλαβαίνεις να αναλύσεις και το παιχνίδι που έδωσες καθώς καπάκι πρωί έχεις συνήθως ταξίδι και πρέπει στον …δρόμο κυριολεκτικά να μελετήσεις τον επόμενο αντίπαλο! Ο Ολυμπιακός έδωσε για παράδειγμα τέσσερα ντέρμπι σε 8 ημέρες!

Κάπως έτσι γινόμαστε θέλοντας και μη ΝΒΑ σε όλα τα επίπεδα. Ταυτόχρονα με όλα αυτά η παρουσία τόσων Αμερικανών στις ομάδες αλλάζει την υφή τους. Αλλά και την κουλτούρα τους μαζί με τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Το μπάσκετ έχει αναβαθμιστεί και γίνεται και με τα νέα γήπεδα κανονικό event και άρα θέαμα και όχι ..πόλεμος για την νίκη! Καλό αυτό. Πάμε στο σόου τάιμ λοιπόν που και να χάσεις δεν τρέχει τίποτα.

Αλλά και να χάσεις και με 20 και 30π στην έδρα σου δεν τρέχει τίποτα και δεν θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια και αλλαγές προπονητών.

Καθώς αλλάζει η κουλτούρα, έχεις ματς καπάκι σε μια ημέρα και εκτός αυτού το μπάσκετ έχει γίνει πολύ παιχνίδι ημέρας με το σουτ πια και είναι λογικό να υπάρχουν τρομακτικές μεταπτώσεις απόδοσης.

Πώς το Ντουμπάι έφαγε 20π στο ΣΕΦ χαλαρά και λίγες ημέρες μετά στην Τουρκία διέλυσε έχοντας και απουσίες με 30π την πρωταθλήτρια της Ευρωλίγκα Φενέρ! Συνεπώς με όλα αυτά θα συνηθίσουμε και τις ακραίες ανατροπές, τις ακραίες διαφοροποιήσεις απόδοσης και τα τεράστια up down μέσα στο παιχνίδι.

Και καθώς πια το μπάσκετ αλλάζει δεν αρκεί η ποιότητα στο ρόστερ αλλά αν έχεις και 5-6 άγνωστους Αμερικανούς όπως είδαμε και με την Μακάμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και αυτοί σουτάρουν καλά και τρέχουν πάνω κάτω, θα σου βάλουν και 100π χωρίς να το καταλάβεις και ας έχεις εσύ τα ονόματα!

