Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών με ανακοίνωση του εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στον Νίκο Παππά για τη ανάδειξή του ως ο Κορυφαίος Νεαρός Αθλητής της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας!

Η ανακοίνωση: «Συγχαρητήρια Ι.Ο. Πατρών στον Ν.Ο. Βόνιτσας και τον αθλητή Νικόλαο Παππά για τη ανάδειξή του ως ο Κορυφαίος Νεαρός Αθλητής της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας!

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών συγχαίρει τον Ναυταθλητικό Όμιλο Βόνιτσας, τον 13χρονο αθλητή Νικόλαο Παππά και τον προπονητή του για την μεγάλη είδηση, που γέμισε χαρά την Ελληνική Ιστιοπλοΐα.

Το γεγονός πως νέος κορυφαίος αθλητής του Κόσμου για το 2025 ψηφίστηκε ο Νικόλαος Παπάς δικαιώνει τους αγώνες του ίδιου, του Ν.Ο. Βόνιτσας, αλλά και την προσπάθεια και τους αγώνες που καταβάλλουν οι αθλητές και οι Όμιλοι της Περιφέρειας και φυσικά και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία!

Αναδημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Τη μεγαλύτερη διάκριση στα 13 χρόνια της ζωής του γνώρισε ο Νικόλαος Παππάς. Μετά από παγκόσμια ψηφοφορία της World Sailing ο ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας είναι ο κορυφαίος νέος αθλητής του κόσμου για το 2025!

Ο Νικόλαος Παππάς τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year» για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Οπτιμιστ στη Σλοβενία με τη συμμετοχή 281 σκαφών από 66 χώρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη του διεθνής συμμετοχή και κατάφερε να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου!

Η ανακοίνωση για την τιμητική διάκριση στον Παππά έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Dun Laoghaire της Ιρλανδίας και παρευρέθηκαν ο Αιμίλιος Παπαθανασίου ως μέλος του συμβουλίου της World Sailing και ο αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και γενικός γραμματέας της ΕΙΟ Στέφανος Χανδακάς.

Η τεράστια επιτυχία του 13χρονου πρωταθλητή αντανακλά πρώτα στον ίδιο, τον προπονητή του και τον όμιλό του και, βέβαια, στη διοίκηση της ΕΙΟ που δικαιώνεται για τον πολύχρονο αγώνα της να στηρίζει τους αθλητές και τις αθλήτριες της Περιφέρειας.

Μιλούν, άλλωστε, τα αποτελέσματά τους. Μόνο μέσα στο 2025 η ελληνική ιστιοπλοΐα έχει πανηγυρίσει 69(!!!) μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πολλά από τα οποία κατακτήθηκαν από παιδιά της Περιφέρειας.

Και γι’ αυτό σύσσωμη η ιστιοπλοϊκή οικογένεια είναι υπερήφανη και σίγουρη ότι είναι θέμα χρόνου αθλητές και αθλήτριες από την Περιφέρεια να στεφθούν Ολυμπιονίκες. Αυτοί οι ιστιοπλόοι με το τεράστιο ταλέντο είναι το μέλλον!

