Το «χακί καλάθι» και η συνέπεια Δένδια για την Πάτρα

Ηθελε κότσια και έδειξε ότι έχει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας. Σε μια εποχή που μερίδα των στρατιωτικών έχει δυσαρεστηθεί από το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, ο υπουργός ουδόλως έλαβε υπόψη του την άβολη συγκυρία και παρέστη στο 9ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών που διεξήχθη προ ημερών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία 500 συνέδρων από τους οποίους συμμετείχαν δεκάδες από τις Ενώσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Το αξιοσημείωτο είναι, όπως μας έλεγαν φίλοι απόστρατοι της Πάτρας ότι για πρώτη φορά υπουργός Εθνικής Αμυνας της χώρας έκανε την τιμή στους στρατιωτικούς να τιμήσει τις εργασίες του συνεδρίου τους.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας δεν παρέμεινε απλός θεατής. Ανέβηκε στο βήμα έχοντας επίγνωση των αντιδράσεων από μερίδα στρατιωτικών εξαιτίας της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, δήλωσε ότι «γνωρίζει πως τους στενοχώρησε, αλλά είναι ισχυρότερη η ανάγκη να εκσυγχρονιστούν οι Ενοπλες Δυνάμεις μας παρά να είμαστε αρεστοί σε όλους».

ΜΕΙΩΣΗ 25%

Πάντως, φρόντισε πάραυτα ο υπουργός να… γλυκάνει την ατμόσφαιρα, αναφερόμενος στις νέες στρατιωτικές κατοικίες, στο «χακί καλάθι του νοικοκυριού» με μειωμένες τιμές κατά 25%, αλλά και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που θα φιλοξενούν παιδάκια στρατιωτικών.

Εξάλλου, ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους συνδικαλιστές να βρίσκονται σε συνεχή επαφή για να έχει απευθείας γνώση των προβλημάτων, αλλά και των προτάσεών τους υπηρετώντας οι δύο πλευρές το πνεύμα της αλληλοκατανόησης και της καλής συνεργασίας.

ΤΟ ΚΕΤΧ

Τέλος, στο περιθώριο των εργασιών του Συνεδρίου, οι πατρινοί εκπρόσωποι είχαν μια σύντομη συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας και δεν παρέλειψαν να τον ευχαριστήσουν για τη μετατροπή του ΚΕΤΧ σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Πιο χαρακτηριστική ήταν η υπόμνηση προς τον κ. Δένδια ότι ήταν συνεπής με τα λεγόμενά του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάτρα, όταν είχε παραστεί στην κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Ως γνωστόν, ο υπουργός είχε μιλήσει για τις δυνατότητες της Αχαΐας και τις ευκαιρίες που έχει μπροστά της. Και μια από αυτές φρόντισε ο ίδιος να αξιοποιήσει σε σύντομο χρόνο μάλιστα, δίνοντας οικονομική ώθηση στη συνοικία των Συνόρων και την τοπική αγορά.

