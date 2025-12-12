Το χάντμπολ στο Δημαρχείο της Δυτικής Αχαΐας

12 Δεκ. 2025 10:57
Tα πρώτα της βήματα για την ανάπτυξη του αθλήματος της χειροσφαίρισης (χάντμπολ) κάνει η Δυτική Αχαΐα.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, υποδέχτηκε σήμερα στο Δημαρχείο στην πόλη της Κάτω Αχαΐας  τους εκπροσώπους της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας (ΕΑΠ/ΟΧΕ), Βάσω Βουκελάτου και  Γιάννη Παπαγιαννόπουλο, καθώς και τον αντιπρόεδρο του αθλητικού σωματείου ΑΧΑΓΙΆ, ΄82  Σπύρο Ταρνάρη.

Οι εκπρόσωποι της αναπτυξιακής δομής της ΟΧΕ παρουσίασαν μια αναλυτική έκθεση για να ξεκινήσει το χάντμπολ στην Κ. Αχαΐα μέσω του συλλόγου της ΑΧΑΓΙΑΣ ΄82, αλλά και για την υποστήριξη οποιουδήποτε άλλου σωματείου της περιοχής επιθυμεί να αναπτύξει το συναρπαστικό αυτό ολυμπιακό άθλημα.

Επιπλέον, εισηγήθηκαν τη δημιουργία γηπέδων beach Handball, καθώς και το προγραμματισμό δράσεων σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς το χάντμπολ άμμου έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία διεθνώς, και αποτελεί μια εξαιρετική αναπτυξιακή ευκαιρία για την ανάδειξη των μοναδικών παραλιών της Δυτικής Αχαΐας. Μάλιστα, ενημέρωσαν πως ο διεθνής αθλητής Κανέλλος Γεωργίου, με χρυσό μετάλλιο στο μπιτς χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες, ο οποίος είναι κάτοικος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, πρόκειται να βοηθήσει και αυτός προς την κατεύθυνση αυτή.

Τέλος, προσκάλεσαν τον  Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας στο εορταστικό τουρνουά της ΑΧΑΓΙΑ ΄82 που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Κάτω Αχαΐας, το οποίο θα περιλαμβάνει παρουσίαση – τουρνουά  χάντμπολ από αθλητές και αθλήτριες των υποδομών της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας, που θα ταξιδέψουν για αυτό τον σκοπό.

Ο κ. Αλεξόπουλος συνεχάρη τη σημαντική αυτή προσπάθεια για τη διάδοση του αθλήματος του χάντμπολ στη Δυτική Αχαΐα, και δήλωσε ότι ο Δήμος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του θα σταθεί αρωγός, δεδομένου ότι και για τη δημοτική αρχή αποτελούν προτεραιότητες τόσο το να στρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό και να τα οδηγήσει στους αγωνιστικούς χώρους που μόνον υγεία προσφέρουν, όσο και η προβολή της περιοχής και η προσέλκυση αθλητικού τουρισμού.

 

 

