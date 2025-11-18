Το χάος στο διαδίκτυο και η συγνώμη της Cloudflare:«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση»

Στην πρώτη της εκτίμηση προχώρησε η Cloudfare για τα προβλήματα που προκλήθηκαν τις τελευταίες ώρες στο ίντερνετ και «έριξε» πολλά site και πλατφόρμες όπως οι Canva, Claude, ChatGPT, X και Perplexity.

Ο Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) της Cloudflare, Ντέιν Κνεχτ ανέφερε ότι η εταιρεία «απογοήτευσε» τους πελάτες της, ενώ παράλληλα εξήγησε το πρόβλημα που οδήγησε στη διακοπή.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ένα πρόβλημα στο δίκτυο της Cloudflare επηρέασε μεγάλο αριθμό ιστότοπων που βασίζονται σε αυτό και σχεδιάζει να μοιραστεί μια ανάλυση του τι συνέβη σε λίγες ώρες, για αυτό και έδωσε μια σύντομη εξήγηση για το τι συνέβη.

«Δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Νωρίτερα σήμερα απογοητεύσαμε τους πελάτες μας και γενικά το διαδίκτυο, όταν ένα πρόβλημα στο δίκτυο Cloudflare επηρέασε την επισκεψιμότητα των site που βασίζονται σε εμάς. Οι ιστότοποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βασίζονται στο Cloudflare εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά μας και ζητώ συγγνώμη για τον αντίκτυπο που προκαλέσαμε», έγραψε ο Κνεχτ στην ανάρτησή του.

Τι προκάλεσε το πρόβλημα στην Cloudflare

Η Cloudflare ανέφερε ότι η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από ένα κρυφό σφάλμα λογισμικού μέσα σε ένα από τα βασικά της συστήματα που χειρίζεται ελέγχους οι οποίοι σχετίζονται με bot. Ο Κνεχτ διευκρίνισε επίσης ότι η διακοπή λειτουργίας δεν συνδεόταν με κάποια κυβερνοεπίθεση.

«Η διαφάνεια σχετικά με το τι συνέβη έχει σημασία και σχεδιάζουμε να μοιραστούμε μια ανάλυση με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγες ώρες. Εν ολίγοις, ένα λανθάνον σφάλμα σε μια υπηρεσία που υποστηρίζει την ικανότητα μετριασμού των bot άρχισε να καταρρέει μετά από μια συνηθισμένη αλλαγή διαμόρφωσης που κάναμε. Αυτό οδήγησε σε ευρεία υποβάθμιση του δικτύου μας και άλλων υπηρεσιών. Δεν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση» πρόσθεσε.

Ο Knecht συνέχισε λέγοντας ότι η κλίμακα των επιπτώσεων και ο χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυσή τους ήταν απαράδεκτα.

Η Cloudflare, λέει, εργάζεται ήδη πάνω σε αλλαγές για να διασφαλίσει ότι ένα τέτοιο πρόβλημα δεν θα ξανασυμβεί.

«Αυτό το ζήτημα, ο αντίκτυπος που προκάλεσε και ο χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυσή του είναι απαράδεκτα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί ξανά, αλλά ξέρω ότι σήμερα προκάλεσε πραγματικό πόνο. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας είναι αυτό που εκτιμούμε περισσότερο και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την ανακτήσουμε» σημείωσε περαιτέρω.

Στην ιστοσελίδα της, η Cloudlfare ισχυρίστηκε ότι έχει διορθώσει το πρόβλημα πίσω από τη διακοπή και συνεχίζει να παρακολουθεί για τυχόν προβλήματα.

«Έχει εφαρμοστεί μια διόρθωση και πιστεύουμε ότι το περιστατικό έχει πλέον επιλυθεί. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε για σφάλματα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα» έγραψε η εταιρεία.

Πολλές ιστοσελίδες αντιμετώπιζαν προβλήματα από το πρωί της Τρίτης (18/11), καθώς η Cloudflare – η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες προστασίας και διαχείρισης κίνησης σε εκατοντάδες χιλιάδες domains – παρουσίασε σημαντικό τεχνικό πρόβλημα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Χ, το ChatGPT και πολλές ακόμη. Ωστόσο, πριν από λίγο φαίνεται πως η ζημιά αποκαταστάθηκε και πλέον όλες οι ιστοσελίδες λειτουργούν και πάλι κανονικά.

Ποιες ιστοσελίδες επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας της Cloudflare;

Η λίστα με τις ιστοσελίδες που δεν φόρτωναν για τους χρήστες από σήμερα το μεσημέρι:

– X

– OpenAI (που περιλαμβάνει το ChatGPT)

– bet365

– Coinbase

– Αρχείο δικό μας

– Authy (πλατφόρμα ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων)

– Canva

– Spotify

– Letterboxd

– Sage

– Perplexity AI

– IKEA

Αρκετοί άλλοι ιστότοποι, όπως Quora, Discord, Grindr, League of Legends και Google Gemini, έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα νωρίτερα σήμερα.

Τι είναι το Cloudflare;

Πριν από σήμερα, ελάχιστοι γνώριζαν για τη Cloudflare, ένα αναπόσπαστο μέρος του διαδικτύου που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αθόρυβα, ενώ οι χρήστες κάνουν την καθημερινή τους περιήγηση.

Ωστόσο, τα προβλήματα προέκυψαν δημιουργεί το ερώτημα τι είναι στην πραγματικότητα η Cloudflare και γιατί ένα τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε τόση αναστάτωση.

Με απλά λόγια, η Cloudflare είναι ένας πάροχος υποδομής ιστού που φιλοξενεί πολυάριθμους ιστότοπους για τους χρήστες. Εκτός από το να βοηθά τους ιστότοπους να φορτώνουν αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους The New York Times, το Cloudflare είναι υπεύθυνο και για την προστασία των ιστότοπων από κυβερνοεπιθέσεις.

Η Cloudflare περιγράφηκε ως «η μεγαλύτερη εταιρεία που δεν έχετε ακούσει ποτέ» από τον Alan Woodward, καθηγητή στο Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Surrey. Η εταιρεία αναφέρει ότι παρέχει υπηρεσίες για τη «προστασία των ιστοσελίδων, των εφαρμογών, των API και των φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης σας, επιταχύνοντας παράλληλα την απόδοση».

Ο Woodward την περιέγραψε ως «φύλακα» και είπε ότι οι ρόλοι της περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας σε ιστότοπους για την υπεράσπισή τους από κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας όταν κακόβουλοι παράγοντες προσπαθούν να κατακλύσουν τους ιστότοπους με αιτήματα. Ελέγχει, επίσης, ότι οι χρήστες είναι άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services (AWS), η οποία είχε θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερους από 1.000 ιστότοπους και εφαρμογές, όπως το Snapchat, το MyFitnessPal, το Amazon κ.α.

