«Το χέρι μου ρε»: Καθηγητής σε κατάληψη έπιασε τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη! ΦΩΤΟ

Πολύ σοβαρό και εξοργιστικό περιστατικό συνέβη σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι, όταν καθηγητής – παρουσία της διευθύντριας – έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην κατάληψη που έκαναν οι μαθητές.

O διάλογος είναι ενδεικτικός της αγριότητας του συμβάντος:

Μαθητής: Το χέρι μου ρε

Διευθύντρια: Πάρε το χέρι σου

Μαθητής: Αστο, το χέρι μου…

Διευθύντρια: Πάρτε τα χέρια σας από’ δω

Μαθητής: Έλα, βγάλ’το με πονάει…

«Με χλεύασε κιόλας…»

«Πήγα στο ΚΑΤ και μου είπαν ότι έχω πάθει κάκωση και στα δύο μου δάχτυλα. Ο καθηγητής χρησιμοποιεί τον κόφτη, μου τραβάει το δάχτυλο… Φωνάζω, υποφέρω, του ουρλιάζω “σε παρακαλώ, άφησέ το”, “άφησε το δάχτυλό μου πονάω”, αλλά συνέχισε… Με χλεύασε κιόλας, λέγοντάς μου “αχ, καλέ πονάν τα δαχτυλάκια σου;”», δηλώνει ο 17χρονος μαθητής.

«Με ένα παγερό βλέμμα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο πιάνει το δάχτυλο του γιου μου», λέει ο πατέρας του μαθητή.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.

Οι λόγοι της κατάληψης αφορούσαν σε ζητήματα υποδομών και καθαριότητας του σχολείου.

