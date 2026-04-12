Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμάζεται για το Helmos Mountain Festival
Τον φετινό Ιούνιο το φεστιβάλ θα γίνει για τρίτη συνεχή φορά
Μπορεί ακόμα το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων να μην έχει κλείσει για τη χειμερινή περίοδο- θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 19 Απριλίου, ωστόσο ήδη ετοιμάζεται για το καθιερωμένο πλέον μουσικό φεστιβάλ “Helmos Mountain Festival” που θα γίνει τον Ιούνιο για τρίτη συνεχή χρονιά.
Αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, εκτός απρόοπτου, φέτος το φεστιβάλ θα γίνει το τριήμερο 19-22 Ιουνίου και αναμένεται να συμμετάσχουν κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής με τις συζητήσεις να έχουν ήδη ξεκινήσει.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News