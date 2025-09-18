Το χρυσό βραχιόλι από την εποχή των Φαραώ κλάπηκε και κατέληξε σε χυτήριο!

Τέσσερις συλλήψεις στην Αίγυπτο

18 Σεπ. 2025 22:57
Συνολικά τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν – μεταξύ αυτών μια συντηρήτρια αρχαιοτήτων στο Μουσείο του Καΐρου – για την κλοπή πολύτιμου κοσμήματος από την εποχή των Φαραώ το οποίο πουλήθηκε για 3.400 ευρώ και κατέληξε τελικά σε χυτήριο, ανακοίνωσαν σήμερα οι αιγυπτιακές αρχές.

Το χρυσό βραχιόλι, διακοσμημένο με χάντρα λάπις λάζουλι, χρονολογούνταν από την εποχή του Αμενεμόπη, φαραώ της 21ης Δυναστείας (1070-945 π.Χ.). Είχε εξαφανιστεί από θησαυροφυλάκιο στο εργαστήριο αποκατάστασης αρχαιοτήτων του Μουσείου του Καΐρου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.

Αιγυπτιακά δημοσιεύματα ανέφεραν πως το κόσμημα είχε συμπεριληφθεί σε λίστα αρχαιοτήτων που θα ταξίδευαν τον Οκτώβριο στη Ρώμη για να εκτεθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Θησαυροί των Φαραώ».

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το πολύτιμο βραχιόλι είχε κλαπεί από το μουσείο, είχε πουληθεί και κατέληξε σε χυτήριο όπου έλιωσε μαζί με άλλα κοσμήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Σε πλάνα από κάμερα ασφαλείας – που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αιγυπτιακές αρχές – διακρίνεται ένα βραχιόλι που ανταλλάσσεται με δέσμη χαρτονομισμάτων και εν συνεχεία κόβεται στα δύο από τον αγοραστή.

Η συντηρήτρια «κατάφερε να κλέψει το βραχιόλι ενώ εργαζόταν στο μουσείο», ακολούθως επικοινώνησε με κοσμηματοπώλη που το πούλησε στον ιδιοκτήτη εργαστηρίου χρυσοχοΐας για 180.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 3.100 ευρώ). Εκείνος το πούλησε σε χυτήριο χρυσού για 194.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 3.400 ευρώ), σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι τέσσερις συλληφθέντες ομολόγησαν την ενοχή τους και τα χρήματα κατασχέθηκαν, υπογραμμίζεται.

Το βραχιόλι είχε ανακαλυφθεί στην Τάνιδα, μαζί με την χρυσή νεκρική μάσκα του φαραώ Αμενεμόπη, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο του Καΐρου μαζί με περίπου 170.000 αρχαιολογικά ευρήματα.

Τον Αύγουστο ένας αιγύπτιος πρώην γιατρός, ο Άσραφ Ομάρ Ελνταρίρ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών στις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο αιγυπτιακών αρχαιοτήτων.
