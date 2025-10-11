Το comeback του Νίκου Κοκλώνη: «Nothing can stop us» – Το μήνυμά του μετά το μπλοκάρισμα του λογαριασμού του

Ο Νίκος Κοκλώνης έκανε δυναμικό comeback στο Instagram, ύστερα από τρεις εβδομάδες απουσίας που προκάλεσε η προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός μίλησε ανοιχτά για το παρασκήνιο της υπόθεσης, αφήνοντας αιχμές για στοχευμένες αναφορές από “botakia” που –όπως είπε– επιχείρησαν να μπλοκάρουν το προφίλ του.

Σε ανάρτησή του, ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς Instagram… είμαι πάλι εδώ. Παρά τις αναφορές από τα γνωστά botakia που προσπάθησαν να ρίξουν το προφίλ μου, το comeback έγινε! Ευχαριστώ όσους έστειλαν μηνύματα και περίμεναν – nothing can stop us».

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και δεκάδες μηνύματα στήριξης από φίλους, συνεργάτες και fans, που τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την αφοπλιστική του ενέργεια, ο Νίκος Κοκλώνης επέστρεψε στο ψηφιακό προσκήνιο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: ότι τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει.

