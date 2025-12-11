Το “Δέντρο των Ευχών” στήνεται το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Δημοκρατίας από μαθητές σχολείων της Αμαλιάδας

Η δράση διοργανώνεται από τα Δημοτικά Σχολεία της Αμαλιάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ήλιδας.

11 Δεκ. 2025 11:21
Pelop News

Ο Δήμος Ήλιδας και τα Δημοτικά Σχολεία της Αμαλιάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ακόμη υπέροχη χριστουγεννιάτικη δράση, που στόχο έχει να γεμίσει την πόλη με χαμόγελα, δημιουργικότητα και ζεστασιά.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:00, οι μαθητές των σχολείων θα στήσουν και θα στολίσουν το φετινό «Δέντρο των Ευχών» στην Πλατεία Δημοκρατίας (πρώην πλατεία Μεταξά).

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ο Δήμος Ήλιδας προσφέρει στα παιδιά το δικό τους Χριστουγεννιάτικο δέντρο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μοναδικά χειροποίητα στολίδια, να ζωγραφίσουν πάνω σε ξύλινες καρδιές και αστεράκια, και να διαμορφώσουν όλοι μαζί ένα ξεχωριστό δέντρο – σύμβολο χαράς, ελπίδας και ευχών για τις φετινές γιορτές.
Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώσουν τα παιδιά με τα τρίγωνά τους, τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παραδοσιακούς ύμνους και κάλαντα, μεταφέροντας σε μικρούς και μεγάλους το πνεύμα των ημερών.

Παράλληλα, όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν ένα μικρό δώρο αγάπης, το οποίο -μαζί με όσα συγκεντρωθούν- θα προσφερθεί σε Γηροκομεία της Ηλείας, με σκοπό να μεταφερθεί το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

