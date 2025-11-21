Το Δημοτικό Σχολείο Καμινιών συμμετείχε σε φιλανθρωπική συναυλία

21 Νοέ. 2025 16:16
Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε για μια ακόμα το δημοτικό σχολείο Καμινιών με την συμμετοχή της χορωδίας στην φιλανθρωπική συναυλία στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά της 12ης  Αυγούστου.

Η ανακοίνωση εκ μέρους του δημοτικού σχολείου αναφέρει: «Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου το σχολείο μας συμμετείχε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά της 12ης  Αυγούστου. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από διάσημες χορωδίες της πόλης(Πολυφωνική,Belcantes-Belles,παραδοσιακού τραγουδιού Ροές, παιδική χορωδία συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δ.Σχ. Κάτω Αχαΐας) καθώς και την ξακουστής φήμης σοπράνο και συναδέλφισσα, Έλενα Σουρμελή που μαζί με την πιανίστα Έλενα Φέντκο έδωσαν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.

Οι μικροί μας μαθητές μέσα από το πρωτότυπο τραγούδι και τις διηγήσεις τους έστειλαν ξεκάθαρο το μήνυμα της αναγέννησης τόσο της φύσης όσο και των ανθρώπων μετά από τέτοιες καταστροφικές συνέπειες όπως η φωτιά της 12ης Αυγούστου που μπορεί να κατέκαψε τα πάντα αλλά όχι την ελπίδα στις ψυχές των μαθητών/τριών μας.

Απ’ τη στάχτη γεννιέται το αύριο,μια ελπίδα ένα φώς λαμπερό

Και η καρδιά μας θα γίνει σπόρος να φυτρώσει ξανά το καλό,

Είναι το μήνυμα που έστειλαν τα παιδιά μας μέσα από το τραγούδι τους και οφείλουμε να τα ακούσουμε. Μικρά στιγμιότυπα λοιπόν μιας μεγάλης ανάμνησης..

Εικόνες, γεμάτες ελπίδα και αισιοδοξία..

Μοιράσαμε τον πόνο με ήχους και συναισθήματα…

Ξορκίσαμε το κακό με απαράμιλλη θέληση..

Προχωρήσαμε με βήμα σταθερό προς το αύριο..

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων, Μαρία Γκοβίλα, Άγγελο Γκουντάνη και Γιώργο Σαραντούδη, που έπλεξαν με το υφάδι των λόγων το τραγούδι μας..

Ευγνωμοσύνη στον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καμινίων, Νικόλαο Θεοδωρόπουλο για τη συνεχή υποστήριξή του.

Στους μικρούς μας “αγγέλους” μια τεράστια αγκαλιά και την ευχή να φωτίζουν πάντα με την αγνότητα και την ακεραιότητα τους τα σκοτάδια του κόσμου τούτου..

Με τιμή

Εύη(Ευανθία) Βέρρα, μουσικός Δημοτικού Σχολείου Καμινίων

