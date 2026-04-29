Το δυνατό μήνυμα του Εμίρη του Κατάρ και η συνάντηση με Μητσοτάκη: «Ευχαριστώ την Ελλάδα για τη στάση της»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμίρη του Κατάρ σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο διεθνές περιβάλλον, με τις περιφερειακές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών, αλλά και την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμησή του για την παρουσία του Εμίρη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου: «Εκτιμώ το γεγονός που είστε εδώ για να συζητήσουμε τις ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τη διμερή οικονομική συνεργασία που ενδυναμώνεται συνεχώς». Τόνισε επίσης τη διαχρονική στάση της Ελλάδας, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου» και υποστήριξε το Κατάρ «απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει: «Εκτιμούμε την προσπάθεια της χώρας σας για την κατάπαυση πυρός αλλά και την εγκαθίδρυση βιώσιμης ειρήνης, ώστε να διασφαλίσουμε μόνιμη ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τις συνέπειες που επηρεάζουν όλες τις οικονομίες».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη θετική πορεία της χώρας, δηλώνοντας: «Εκτιμώ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από άλλες χώρες της ΕΕ». Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ανοίγει «ένα καινούργιο κεφάλαιο στην οικονομική συνεργασία» των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Εμίρης του Κατάρ υπογράμμισε τη συχνή επικοινωνία των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα, λέγοντας: «Αυτήν την περίοδο μιλήσαμε πολλές φορές». Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στάση της, τονίζοντας: «Να σας ευχαριστήσω και τη χώρα σας που σταθήκατε στους φίλους σε αυτήν τη σύγκρουση. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της χώρας σας».

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα για γρήγορη λήξη της κρίσης: «Ελπίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση να τελειώσει πολύ γρήγορα μέσα από τις διαπραγματεύσεις». Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, σημείωσε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτές τις σχέσεις», προσθέτοντας ότι «οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα τα πηγαίνουν περίφημα».

Παράλληλα ο Εμίρης επαίνεσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δηλώνοντας ότι «η οικονομία σας τα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας» και εξέφρασε ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία: «Ανυπομονούμε και για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων: «Κοιτώντας τι συμβαίνει στον κόσμο, έχει σημασία να ενισχύσουμε αυτές τις σχέσεις».

