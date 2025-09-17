Το ΕΑΤΤ ΣΤΟ 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης

Το ΕΑΤΤ συμμετέχει στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας 2025 (15-21/9/2025): «Φωνές Πέρα από τον Ορίζοντα», με την ημερίδα «Η Ποίηση Σήμερα: Αρχείο, Διδακτική, Ψηφιακή Τεχνολογία».

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθ. Χρ. Μπούρας, και θα συντονίσει ο Πρόεδρος Τμ. Φιλολογίας, καθ. Γιάννης Παπαθεοδώρου. Ομιλήτριες: καθ. Κατερίνα Κωστίου και επ. καθ. Ελένη Παπαργυρίου (Παν/μιο Πατρών), Δέσποινα Παπαστάθη (ΕΔΙΠ, Παν/μιο Ιωαννίνων) και η ποιήτρια Λιάνα Σακελλίου (καθηγήτρια, ΕΚΠΑ).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025, ώρες 09:30–12:30 το πρωί, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου (κτίριο Πρυτανείας).

