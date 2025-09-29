Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center

Το ERGON Physio Center ευχαρίστησε η ΝΕΠ με επίσημη ανακοίνωση.

29 Σεπ. 2025 17:16
Pelop News

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΠ:
“Η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στην εταιρεία ERGON Physio Center και ειδικότερα στους φυσικοθεραπευτές κ. Παύλο Αγγελόπουλο και κ. Κωνσταντίνο Φουσέκη για την πολύτιμη συνεργασία τους.
Η επιστημονική τους κατάρτιση και οι εξειδικευμένες θεραπείες που προσφέρουν, συμβάλουν ουσιαστικά στην άμεση αποκατάσταση των αθλητριών και αθλητών μας, επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
Η υποστήριξή τους δεν αποτελεί μόνο τεχνική βοήθεια, αλλά και έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος και της αγάπης τους για τον αθλητισμό και τη ΝΕΠ.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την ουσιαστική συμβολή τους στην πορεία της ομάδας μας.
Για τη ΝΕΠ,
Η Διοίκηση”.
