Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί

Επιχειρηματίας του κατασκευαστικού κλάδου από τους πλέον επώνυμους της Πάτρας βίωσε μια 15ετή δικαστική περιπέτεια και μια μεγάλη ανατροπή, που δικαίωσε τον πολύχρονο αγώνα του, μέχρις ότου αθωωθεί ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το Δικαστήριο εξάλειψε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, αφού έκρινε ότι δεν είναι δυνατόν ένας κατηγορούμενος εκτός από παθών να πληρώνει και τα ρέστα.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ολα ξεκίνησαν πριν 18 χρόνια περίπου, όταν ο πατρινός κατασκευαστής ήλθε σε οικονομική διάσταση με αιτωλοακαρνάνα συνάδελφό του, μετά την κατασκευή μιας οικοδομής. Οι δύο επιχειρηματίες κατέληξαν στα δικαστήρια και το Διοικητικό Εφετείο Μεσολογγίου επιδίκασε να λάβει ο πατρινός επιχειρηματίας το ποσό των 136.000 ευρώ.

Η μνημονιακή κρίση, όπως είναι γνωστό, έπληξε κατακόρυφα τον κατασκευαστικό κλάδο και ο γνωστός επιχειρηματίας «έπεσε έξω», ενώ ταυτόχρονα κλονίστηκε η υγεία του και γενικώς είχε περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση.

ΤΑ ΞΕΧΑΣΕ

Το χαρακτηριστικό είναι ότι λόγω των τεράστιων χρεών του σε τράπεζες, Εφορία και ΕΦΚΑ είχε… ξεχάσει επί 5-6 χρόνια την μοναδική σανίδα σωτηρίας του. Το γεγονός δηλαδή πως δεν είχε πάρει από τον συνάδελφό του τις 136.000 ευρώ, βάσει της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Τελικά το 2017, … θυμήθηκε το επιδικασθέν ποσό και αξίωσε από τον αντίδικό του να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα. Ο τελευταίος, γνωρίζοντας την οικτρή οικονομική κατάσταση του Πατρινού επιχειρηματία, έκανε … παζάρια και τελικά συμφωνήθηκε να καταβάλει… μόλις 46.500 ευρώ σε δόσεις.

ΣΤΑ ΑΚΡΑ

Η καταβολή της τελευταίας δόσης αποτέλεσε την αφορμή για να «μετακινηθεί» η διαφορά τους από το αστικό στο ποινικό επίπεδο. Στη συνάντησή τους σε καφέ της Πάτρας, σύμφωνα με τη δικογραφία, η συζήτησή τους σε καφέ της Πάτρας οδηγήθηκε στα άκρα. Ο μεν αιτωλοακαρνάνας επιχειρηματίας κατηγόρησε τον πατρινό ότι υφάρπαξε 11.500 ευρώ χωρίς να υπογράψει εξοφλητική απόδειξη, ο δε τελευταίος ότι έσκισε την απόδειξη χωρίς να λάβει τα χρήματα και έφυγε ενοχλημένος γιατί ένιωθε «ριγμένος» και θύμα εκβιασμού.

Η ΕΦΕΣΗ

Ο πρώτος μήνυσε τον πατρινό κατασκευαστή για υπεξαγωγή εγγράφων και σε πρώτο βαθμό το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή. Ο τελευταίος, όπως ήταν φυσικό, έκανε έφεση και μετά από τρεις αναβολές εκδικάστηκε η υπόθεση προ ημερών. Αυτή τη φορά, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων αθώωσε ομόφωνα τον κατηγορούμενο και αναμένεται πλέον η καθαρογραφή της απόφασης για να καθορίσει η δικηγόρος Γεωργία Σακαρέλλου τις επόμενες νομικές κινήσεις του εντολέα της.

Κοντολογίς: «Ο ταλαίπωρος Πατρινός επιχειρηματίας έπρεπε να λάβει από τον αντίδικό του 136.000 ευρώ, κι ενώ με τους τόκους το ποσό ξεπερνούσε στις 200.000 ευρώ. Αντ’ αυτού έλαβε μόλις 35.000 ευρώ ενώ … εισέπραξε και μια καταδικαστική ποινή πρωτόδικα.

Ευτυχώς, τελικά, ήρθε η Δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό να αποκαταστήσει τη λογική…

