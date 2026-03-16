Το εγκεφαλικό απαιτεί καταρτισμένο γιατρό – Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη θέσπιση εξειδίκευσης

Αντιδράσεις επιστημονικών εταιρειών, προβληματισμούς και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκάλεσε η απόφαση του υπουργείου Υγείας να θεσπίσει τη «νευροεπεμβατική ιατρική», μία ανύπαρκτη διεθνώς ιατρική εξειδίκευση.

Οι αντιδράσεις εδράζουν στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή, που ελήφθη χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με τις επιστημονικές εταιρείες, εντάσσει σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, που είναι αυτός της επεμβατικής νευροακτινολογίας, νευρολόγους οι οποίοι δεν θα διαθέτουν την απαιτούμενη πολυετή κατάρτιση για επεμβατικές χειρουργικές πράξεις- στην επεμβατική νευροακτινολογία.

«Η δική μας ειδικότητα που είναι επεμβατική νευροακτινολογία έγινε ξεχωριστή εξειδίκευση. Αυτό που δρομολογεί το υπουργείο, το οποίο μάλιστα επικαλείται σχετική εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), την οποία δεν μας γνωστοποιούν, δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση αυτών που θα πάρουν την εξειδίκευση» δήλωσε στην «Π» ο αναπληρωτής καθηγητής Ακτινολογίας – Επεμβατικής Νευροακτινολογίας και επιστημονικά υπεύθυνος του Νευροεπεμβατικού Τμήματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Πέτρος Ζαμπάκης.

Οπως εξήγησαν πρόσφατα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, τα μέλη της διοίκησης της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), στην Ελλάδα και διεθνώς οι επεμβατικές αυτές πράξεις, οι οποίες είναι υψίστης δυσκολίας και ιδιαίτερα λεπτές, πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους γιατρούς που χρησιμοποιούν ιονίζουσες ακτινοβολίες και προηγμένα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν εγκεφαλικά επεισόδια, ανευρύσματα του εγκεφάλου και τους όγκους του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης και άλλες εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις.

«Οι παθήσεις αυτές πριν από μια 10ετία -και προτού συντελεστεί αυτή η τεχνολογική επανάσταση- είτε προκαλούσαν τον θάνατο του ασθενούς είτε του άφηναν μόνιμη αναπηρία» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΑΕ, Θάνος Χαλαζωνίτης, συντονιστής διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», θέλοντας να υπογραμμίσει τη λεπτότητα των επεμβάσεων και την εκπαίδευση που απαιτείται. «Δεν θέλουμε να τοποθετεί σύρματα στον εγκέφαλο ενός ασθενούς μετά από ένα βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο ένας μη καταρτισμένος σε επεμβατικές πράξεις ιατρός» υπογράμμισε ο κ. Χαλαζωνίτης.

Σημειώνουμε ότι οι αντιδράσεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας τυγχάνουν στήριξης από άλλους 10 επιστημονικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών είναι η Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας, η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία, το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινοβολίας, η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροακτινολογίας, η Γερμανική Εταιρεία Νευροακτινολογίας και η Γαλλική Εταιρεία Νευροακτινολογίας. Μάλιστα οι δύο τελευταίες εταιρείες εδρεύουν σε χώρες οι οποίες εφάρμοσαν πρωτοποριακά τις συγκεκριμένες θεραπευτικές μεθόδους.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που έδωσαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, οι εξειδικευμένοι επεμβατικοί ακτινολόγοι ή νευροχειρουργοί που έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο να εφαρμόσουν αυτές τις λεπτές επεμβάσεις δεν ξεπερνούν τους 25 -27 σε ολόκληρη τη χώρα. Υπενθυμίζουμε ότι στην περιοχή μας, μαζί με τον κ. Ζαμπάκη, το Νευροεπεμβατικό Τμήμα στελεχώνεται και από τον καθηγητή νευροχειρουργικής, εξειδικευμένο στην ενδοαγγειακή νευροχειρουργική, Βασίλη Παναγιωτόπουλο.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία έχει προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα αυτό, καταθέτοντας τις σχετικές ενστάσεις. Απομένει πλέον να δούμε πώς θα αντιδράσει το υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει κάνει ένα βήμα πίσω, αλλάζοντας τον τίτλο της εξειδίκευσης και αναζητώντας διαδρομή νομιμοποίησης της απόφασής του.

Μαστοράκου: Σωτήριο βήμα για τους ασθενείς της Περιφέρειάς μας

Ενα ουσιαστικό βήμα στη διάσωση ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια.

Με πρωτοβουλία της αντιπεριφερειάρχη Υγείας Αννας Μαστοράκου δρομολογείται η διασύνδεση των νοσοκομείων της περιφέρειας με το Κέντρο Αναφοράς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα το οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Σε συνεργασία με την Υγειονομική Περιφέρεια, την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήσαμε μία σύσκεψη με τους υπευθύνους των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων της περιφέρειάς μας. Στόχος ήταν να εξετάσουμε τη δυνατότητα διασύνδεσης των νοσοκομείων, ώστε όταν ένας ασθενής με οξύ αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο πάει για παράδειγμα, στο νοσοκομείο του Πύργου, να μπορούν οι συνάδελφοι εκεί να στείλουν με ασφάλεια την εικόνα στο Κέντρο Αναφοράς του ΠΓΝΠ κι έτσι να διενεργείται άμεσα η διαδικασία της θρομβόλυσης που βοηθά τον ασθενή να επανέλθει μέσα σε λίγες ώρες, να διασώζουμε τον εγκεφαλικό ιστό και να περιορίζουμε την αναπηρία» εξηγεί η κ. Μαστοράκου.

Το αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν θετικό, καθώς άναψε το πράσινο φως για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, που γίνεται στο πλαίσιο της ψηφιακής υγείας με το μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, σωτήριο για τους ασθενείς της περιφέρειάς μας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχουμε μία πολύ δυνατή ομάδα ακτινοεπεμβατικών που είναι ειδικότητα αιχμής».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



