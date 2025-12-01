Το ελληνικό «success story» στο Λονδίνο: Ραντεβού με 30 τρισ. δολάρια στη Morgan Stanley

Η ελληνική οικονομία δίνει το πιο σημαντικό επενδυτικό ραντεβού των τελευταίων ετών σήμερα και αύριο Δευτέρα-Τρίτη 1-2 Δεκεμβρίου 2025 στο Λονδίνο, στο 4ο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνουν Morgan Stanley και Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παρών θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ απέναντι θα καθίσουν 100 από τα μεγαλύτερα funds του πλανήτη που διαχειρίζονται συνολικά περίπου 30 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή. Ο ένας μετά τον άλλο οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι ( όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.

Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του μ.ο της Ε.Ε για έκτο χρόνο), η τελευταία ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της ανάπτυξης, είναι μερικοί από τους παράγοντες που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα.

Η Ελλάδα παρουσιάζεται πλέον ως το ευρωπαϊκό «success story» με:

Ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ για 6η συνεχή χρονιά και το 2026

Δημόσιο χρέος σε ταχεία αποκλιμάκωση (Wood & Co: από 154,1% το 2024 σε 101,3% το 2030)

Αναβάθμιση της κεφαλαιαγοράς σε Developed Markets από τον FTSE Russell (Σεπτέμβριος 2026)

Είσοδο του ΧΑ στο Euronext – τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πλατφόρμα της Ευρώπης

Ενεργειακή αναβάθμιση σε περιφερειακό κόμβο LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου

Ιστορικά υψηλά μερίσματα 2025: αναμένεται υπέρβαση των 5,4 δισ. ευρώ (ρεκόρ 2007)

Κερδοφορία τραπεζών: 3,509 δισ. ευρώ κέρδη εννεαμήνου – στόχος πάνω από 4 δισ. για όλο το 2025

Ανθεκτικά ελληνικά ομόλογα ακόμα και σε παγκόσμιο sell-off – νέα αναβάθμιση σε Baa2 το 2026 προβλέπει η Τράπεζα Πειραιώς

