Το Επιμελητήριο Αχαΐας στην έναρξη της κατασκευής του νέου εργοστασίου ζωοτροφών του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

21 Οκτ. 2025 19:11
Η επίσημη έναρξη της κατασκευής της νέας μονάδας παραγωγής ζωοτροφών του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων στη Χόβολη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτριο Βαρβιτσιώτη, ο οποίος μετέφερε τη στήριξη της Διοίκησης στις προσπάθειες ενίσχυσης του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα και της τοπικής οικονομίας.

Μια επένδυση στρατηγικής σημασίας

Η νέα μονάδα, συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αυτάρκειας των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Φίλιας.

Καινοτομία και ανάπτυξη

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, κ. Παύλος Σατολιάς, η νέα μονάδα θα παράγει ζωοτροφές υψηλής ποιότητας σε μορφή πέλετ, με δυναμικότητα 8–10 τόνων ανά ώρα. Στόχος είναι η μείωση του κόστους εκτροφής και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών παραγωγών.

Η ετήσια παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 15.000 τόνους, με πρώτη ύλη που θα προέρχεται από συνεργαζόμενους συνεταιρισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στήριξη της τοπικής οικονομίας

Η επένδυση προβλέπεται να ενισχύσει την τοπική απασχόληση και να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για την αγροτική παραγωγή των Καλαβρύτων.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας χαιρετίζει την πρωτοβουλία και παραμένει αρωγός σε δράσεις που ενδυναμώνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα.

